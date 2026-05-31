英國16歲少年惡作劇扔15公斤梳化險傷途人　與同伴被逮捕

英國一名16歲少年在去年3月時，於倫敦的一間購物商場的頂樓扔下一張重達約15公斤重梳化，差點砸到途人。閉路電視畫面流出，驚險程度令人吃驚。

扔梳化事件發生在去年3月倫敦東部斯特拉特福德的韋斯特菲爾德購物中心，但現在涉案青少年已被起訴，閉路電視錄影已公布，顯示途人當時離被梳化砸中只差一步的距離。

影片顯示，這名 16 歲的少年將一把圓形的深藍色梳化從地上舉起，然後扔過欄杆，而他另一名15歲的朋友則拍攝了這一幕。