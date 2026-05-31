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國際
出版：2026-May-31 10:32
更新：2026-May-31 10:32

英國16歲少年惡作劇扔15公斤梳化險傷途人　與同伴被逮捕

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英國16歲少年惡作劇扔15公斤梳化險傷途人　與同伴被逮捕

英國16歲少年惡作劇扔15公斤梳化險傷途人　與同伴被逮捕

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英國一名16歲少年在去年3月時，於倫敦的一間購物商場的頂樓扔下一張重達約15公斤重梳化，差點砸到途人。閉路電視畫面流出，驚險程度令人吃驚。

扔梳化事件發生在去年3月倫敦東部斯特拉特福德的韋斯特菲爾德購物中心，但現在涉案青少年已被起訴，閉路電視錄影已公布，顯示途人當時離被梳化砸中只差一步的距離。

影片顯示，這名 16 歲的少年將一把圓形的深藍色梳化從地上舉起，然後扔過欄杆，而他另一名15歲的朋友則拍攝了這一幕。

少年在商場內舉起15公斤的梳化 被高處扔下來的梳化與途人距離接近 被高處扔下來的梳化與途人距離接近 英國警方拘捕二人

影片中可以看到，一群購物人士正在行走，完全沒有意識到他們頭頂上正有一張大梳化掉下來。片刻後，只見那把藍色梳化重重地摔在磁磚地板上，所有人嚇得楞住。

兩犯人均認罪

涉事少年和他的同伴很快就被警方拘捕，兩人均認罪，被控以刑事毀壞罪和魯莽擾亂公共秩序罪。動手的少年被處以罰款和 8 個月的拘留，他將在安全的培訓機構服刑一半的刑期；而另一名錄影的同夥則被罰款和12個月的社區服務。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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