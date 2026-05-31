日本人赴中國旅遊近半年驟減9成 北京導遊：無日本客，收入減9成｜中日關係

中日關係繃緊，不僅影響中國公民赴日，日本人赴中國旅遊也明顯降溫。旅遊業者對日媒透露，預約取消暴增，加上航班減少等因素，日本旅客到中國的人數驟減約九成。 共同社報道，日本大型旅行社負責中國線的業者感嘆，航班減少導致機位不足、赴中國旅遊熱度下降，加上伊朗戰爭推升燃油成本，市場面臨經營困難。預約取消暴增，日本人赴中國旅遊人數近半年大約減少九成。 2025年赴中國的日本旅客人數原本有上升趨勢，一度恢復至疫情前的一半。但自去年11月日本首相高市早苗發表涉台不當言論、中日關係轉趨緊張以來，日本人赴中國的預約取消大幅增加。日本業者表示，原本正計劃擴充中國旅遊商品，未料中日關係突然變得緊張，市場氣氛急轉直下。

上海旅遊業者也指出，自去年11月後，日本團赴中國旅遊約有一半取消。當地大型旅行社負責日本市場的人員分析，「可能是擔心(日本人在當地的)安全問題」。即使已完成預訂，也常因航班停飛被迫取消，該旅行社目前接待的日本遊客，比去年同期減少約七成。 在高市早苗發表涉台不當言論後，中國政府呼籲公民避免前往日本旅遊，中國各家航空公司也減少赴日航班。中國媒體早前報道，今年3月中國飛往日本航班共有2,691架次取消，取消率約五成。

另一方面，日本關西機場早前公布4月營運概況顯示，受中日關係影響，中國旅客4月進出關西機場的人數，較去年同期暴減61%。 「觀光降溫」影響了中國前線從業員。以世界遺產兵馬俑聞名的陝西省西安市，現在所有直飛日本的航班已停飛。一名從事日語導賞約30年的57歲導遊表示，「今年沒有接待過一名日本遊客」，原定4月到訪的一個日本高中遊學旅行團也取消。 北京一名導遊也表示，3月以來幾乎沒有日本客人，「收入減少約九成」；疫情期間已有很多日語導遊轉行，「如果日本遊客不再來，就沒辦法培養日語導遊，以後恐怕要安排有當地導賞員的團體旅遊都會有問題」。

業者表示，雖然目前仍有往返航班，但乘搭的多是商務人士和中國觀光客，幾乎沒有日本到中國的團體旅遊，指出「除非中日關係改善、航班增加，否則很難看到市場回溫」。