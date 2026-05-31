熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-May-31 19:10
更新：2026-May-31 19:10

25歲男玩「海嘯」機動遊戲 安全帶突鬆脫拋飛死亡(有片慎入)

分享：
印度機動遊戲

印度一名男子玩機動遊戲時安全帶突鬆脫，遭拋飛墮地死亡。(互聯網)

adblk4

印度一個嘉年華會發生恐怖意外，一名25歲男子玩名叫「海嘯」的機動遊戲時安全帶突鬆脫，他從高空拋飛落地，送院搶救不治。

事發於上周二(26日)在那爛陀縣一個嘉年華會，網上片段可見機動遊戲360度旋轉期間，一名穿白色上衣和淺藍色褲的男子從座椅拋出，然後撞落一欄杆再墮地。其他人將那名男子抬離現場時，他吐血陷昏迷，送院時情況危殆，最終不治。事件引發外界關注該嘉年華會機動遊戲的安全問題。事實上，網上搜查資料顯示，同類機動遊戲於印度發生過不少如上述的事故。

adblk5
印度機動遊戲 印度機動遊戲 印度機動遊戲 印度機動遊戲 印度機動遊戲
急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖） 急症室收費丨2026年1月1日生效（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務