25歲男玩「海嘯」機動遊戲 安全帶突鬆脫拋飛死亡(有片慎入)

印度一個嘉年華會發生恐怖意外，一名25歲男子玩名叫「海嘯」的機動遊戲時安全帶突鬆脫，他從高空拋飛落地，送院搶救不治。

事發於上周二(26日)在那爛陀縣一個嘉年華會，網上片段可見機動遊戲360度旋轉期間，一名穿白色上衣和淺藍色褲的男子從座椅拋出，然後撞落一欄杆再墮地。其他人將那名男子抬離現場時，他吐血陷昏迷，送院時情況危殆，最終不治。事件引發外界關注該嘉年華會機動遊戲的安全問題。事實上，網上搜查資料顯示，同類機動遊戲於印度發生過不少如上述的事故。