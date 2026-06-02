美國一家四口赴婚禮遇死劫車禍　涉案司機被控過失殺人

美國維珍尼亞州5月29日凌晨發生巴士車禍，造成5人喪生。死者包含來自麻省的Dmitri Doncev與Ecaterina Doncev夫婦及其2名子女，他們當時載著滿車自製甜品，正前往南卡羅來納州參加預計於5月31日舉行的婚禮。涉案的中國裔巴士司機已被起訴。

車上載滿自製甜品

根據警方說法，事故發生在當日凌晨2時35分左右，地點位於斯塔福德郡（Stafford County）95號州際公路（Interstate 95）的施工區域。一輛高速行駛的長途巴士撞上了因施工而減速的車輛引發連環追撞。

巴士首先撞擊一輛雪佛蘭（Chevrolet）休旅車，該車隨後撞上載著Doncev一家的汽車。25歲女子Priscilla Mafalda也在車禍中身亡。此外，還有多人在車禍中受傷接受治療，其中一人一度傷勢危殆，多數傷者已出院。