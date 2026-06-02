美國一家四口赴婚禮遇死劫車禍　涉案司機被控過失殺人

美國維珍尼亞州5月29日凌晨發生巴士車禍，造成5人喪生。死者包含來自麻省的Dmitri Doncev與Ecaterina Doncev夫婦及其2名子女，他們當時載著滿車自製甜品，正前往南卡羅來納州參加預計於5月31日舉行的婚禮。涉案的中國裔巴士司機已被起訴。
車上載滿自製甜品
根據警方說法，事故發生在當日凌晨2時35分左右，地點位於斯塔福德郡（Stafford County）95號州際公路（Interstate 95）的施工區域。一輛高速行駛的長途巴士撞上了因施工而減速的車輛引發連環追撞。
巴士首先撞擊一輛雪佛蘭（Chevrolet）休旅車，該車隨後撞上載著Doncev一家的汽車。25歲女子Priscilla Mafalda也在車禍中身亡。此外，還有多人在車禍中受傷接受治療，其中一人一度傷勢危殆，多數傷者已出院。
警方稱，來自紐約的巴士司機董靜（Jing S. Dong，音譯）被控2項過失殺人罪，警方表示將提出更多控罪。檢方認定司機在事發當時以具有刑事過失方式駕駛車輛。該司機目前在醫院接受治療期間被羈押，法官批准在其出院前不予保釋。
巴士高速行駛 煞車幅度有限
美國國家運輸安全委員會（NTSB）正進行調查，預計調查將耗時數月。NTSB委員Tom Chapman透露，巴士當時以高速行駛，「從碰撞的速度與嚴重程度來看，即使司機有踩煞車，煞車幅度似乎也非常有限」。
涉事巴士由總部位於北卡羅來納州的E&P旅遊公司營運，當時正載著乘客從紐約前往北卡羅來納州。查普曼指出，司機的語言能力將納入NTSB調查範圍。美國運輸部長達菲（Sean Duffy）在社群媒體上引述警方資訊表示，這名司機為大陸人，不會說英語。
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