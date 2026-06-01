土耳其派對船引擎爆炸後沉沒　148人跳海逃生

這艘名為「大老闆鑽石號」（Big Boss Diamond）的觀光船，主打為遊客帶來「一生只有一次的魔幻時刻」。事發當天它滿載遊客從馬爾馬里斯出發，預計展開前往「天堂島」的5小時暢飲狂歡之旅。然而，船隻才剛啟航沒多久，海上的派對氣氛便瞬間演變成一場災難。

土耳其知名度假勝地馬爾馬里斯（Marmaris）5月29日發生船隻沉沒事件，一艘超大型海盜主題派對遊船，在航行途中引擎突然爆炸，並迅速傾斜沉沒，船上148人緊急跳海求生，幸無人受傷。

一名遊客驚恐回憶，「（當時只聽見一聲巨響）引擎爆炸了！」根據附近遊客拍下的驚險畫面顯示，這艘海盜船在短短時間內嚴重傾斜達45度，數名身穿泳衣、神情恐慌的男子急忙用「腳朝下」的姿勢跳入海中。

隨後，過百名穿著救生衣的遊客在海面上漂流，等待前來救援的快艇。在爆炸發生後不到1小時，整艘海盜船幾乎完全沒入海中，只剩下高聳的海盜桅杆孤冒出海面，周圍到處飄散著船隻殘骸。

負責協調本次海上海難救援行動的土耳其穆拉省政府（Muğla Governorship）隨後對外發表聲明，「本次沉船事故中，沒有任何人受傷或死亡。」 148名人已全數被安全救起。