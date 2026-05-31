伊朗局勢｜特朗普擬修改終戰協議「加辣」伊朗宣布全面管理霍爾木茲海峽

美以伊戰事持續了3個月，美伊仍未達成結束戰爭協議。美國傳媒引述官員稱，美國總統特朗普更有意收緊部分條款，包括伊朗交出核武原料濃縮鈾的確實時間，以及霍爾木茲海峽重開事宜的字眼。報道指，有待伊朗的回覆。伊朗通訊社周六(30日)則引述軍方稱，伊朗全面管理霍爾木茲海峽航運，所有商業船舶、油輪及其他民用船隻須按照指定航線航行，並須先獲伊朗革命衛隊海軍許可才可通過。
特朗普上周五(29日)在白宮戰情室與幕僚舉行了2小時會議，會後並無發表講話。《紐約時報》翌日引述美國官員稱，特朗普對結束戰事的諒解備忘錄條款感到不滿，對解凍伊朗海外資金的部分表示擔憂，也不滿伊朗遲遲未對美國的提議作出回應。新聞網Axios則報道，有白宮員表示特朗普只會在有利美國、滿足其紅線條件，以及確保伊朗永不能夠擁有核武的情況下，才批准終戰協議。伊朗國營傳媒也引述官員稱，伊朗政府還未批准最終協議文本。
伊朗局勢｜伊朗首席談判代表：不相信敵人的言論和承諾
Axios又稱，兩名消息人士稱，特朗普要求其團隊修定有關伊朗核計劃的條款。目前的諒解備忘錄包括伊朗承諾不尋求擁有核武，但無提及伊朗的實質退讓。此外，在美國撤除制裁後，雙方60天內商討如何銷毀伊朗濃縮鈾存庫並限制日後提煉。白宮一名高級官員稱，特朗普要求修改有關條文，須確切說明美國如何和何時取得伊朗的濃縮鈾。另一消息人士則指，霍爾木茲海峽重開條文的字眼也須修改。有官員稱，伊朗或需3天時間才回覆是否同意有關修改，因其領導層在洞穴內商討，不用電郵溝通。過去有報道指，為免行蹤洩露，伊朗最高領袖穆傑塔巴不用電子通訊設備。
伊朗首席談判代表、議會議長卡利巴夫周日(31日)表示，伊朗不會僅憑對方承諾就達成協議，在確認伊朗合法權益得到保障之前，不會批准任何協議。他指，「不相信敵人的言論和承諾」，伊朗只有在獲得具體成果後，才會履行相應義務。