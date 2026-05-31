伊朗局勢｜特朗普擬修改終戰協議「加辣」伊朗宣布全面管理霍爾木茲海峽

美以伊戰事持續了3個月，美伊仍未達成結束戰爭協議。美國傳媒引述官員稱，美國總統特朗普更有意收緊部分條款，包括伊朗交出核武原料濃縮鈾的確實時間，以及霍爾木茲海峽重開事宜的字眼。報道指，有待伊朗的回覆。伊朗通訊社周六(30日)則引述軍方稱，伊朗全面管理霍爾木茲海峽航運，所有商業船舶、油輪及其他民用船隻須按照指定航線航行，並須先獲伊朗革命衛隊海軍許可才可通過。

特朗普上周五(29日)在白宮戰情室與幕僚舉行了2小時會議，會後並無發表講話。《紐約時報》翌日引述美國官員稱，特朗普對結束戰事的諒解備忘錄條款感到不滿，對解凍伊朗海外資金的部分表示擔憂，也不滿伊朗遲遲未對美國的提議作出回應。新聞網Axios則報道，有白宮員表示特朗普只會在有利美國、滿足其紅線條件，以及確保伊朗永不能夠擁有核武的情況下，才批准終戰協議。伊朗國營傳媒也引述官員稱，伊朗政府還未批准最終協議文本。