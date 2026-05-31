以色列佔據黎巴嫩戰略城堡 四分一世紀以來最深入攻佔黎｜伊朗局勢

伊朗在美伊停戰談判上要求以色列停止對黎巴嫩的進攻，而以色列最近與伊朗「代理人」黎巴嫩真主黨的戰況持續；以方周日(31日)宣布攻佔了位於黎巴嫩南部的博福特城堡(Beaufort Castle)戰略據點，這是以方逾四分一世紀以來最深入攻佔黎領土。以總理內塔尼亞胡周日更稱，將進一步擴大在黎境內的軍事行動。
內塔尼亞胡發表視頻聲明稱，他已下令以軍擴大在黎巴嫩的地面行動。以軍部隊已越過利塔尼河，佔領戰略要地並控制博福特嶺，下一步將擴大對原由真主黨控制地區的掌控。內塔尼亞胡還說，攻佔博福特嶺是以色列政策的「重大轉變」，以方將在敘利亞、加沙和黎巴嫩等多個方向繼續主動採取行動。
伊朗局勢｜博福特城堡俯瞰以色列北部的大片地區
博福特城堡距離以色列邊境數公里，俯瞰黎巴嫩南部和以色列北部的大片地區。在阿拉伯語中，它被稱為阿爾沙基夫城堡(Al-Shaqif castle)，這是一個古老的敘利亞語詞彙，指的是這片險峻的岩石區域。以色列軍方在聲明中表示，數天前，他們在博福特嶺和更南部的蘇魯基山谷發動軍事行動，目的是拆除真主黨的軍事設施。
以色列1982年曾佔據博福特城堡，並於2000年撤走。該國著名戰爭電影《博福特》探討了軍隊撤離前最後日子的道德問題。在2024年以色列與真主黨之間的戰爭中，聯合國教科文組織加強了對黎巴嫩34個文化遺址的保護，其中包括博福特城堡，以保護其免受破壞。