以色列佔據黎巴嫩戰略城堡 四分一世紀以來最深入攻佔黎｜伊朗局勢

伊朗在美伊停戰談判上要求以色列停止對黎巴嫩的進攻，而以色列最近與伊朗「代理人」黎巴嫩真主黨的戰況持續；以方周日(31日)宣布攻佔了位於黎巴嫩南部的博福特城堡(Beaufort Castle)戰略據點，這是以方逾四分一世紀以來最深入攻佔黎領土。以總理內塔尼亞胡周日更稱，將進一步擴大在黎境內的軍事行動。

內塔尼亞胡發表視頻聲明稱，他已下令以軍擴大在黎巴嫩的地面行動。以軍部隊已越過利塔尼河，佔領戰略要地並控制博福特嶺，下一步將擴大對原由真主黨控制地區的掌控。內塔尼亞胡還說，攻佔博福特嶺是以色列政策的「重大轉變」，以方將在敘利亞、加沙和黎巴嫩等多個方向繼續主動採取行動。