緝毒犬結業典禮突發難 講台上咬爛軍官口袋(有片)

智利一場「警犬訓練課程」結業儀式上，一隻緝毒犬於講台上突然「發難」，撲向一位海軍中將死咬其褲子口袋。(X)

智利舉行的一場「警犬訓練課程」結業儀式上，發生戲劇性的一幕，一隻緝毒犬於講台上突然「發難」，撲向一位海軍中將死咬其褲子口袋，引發輿論熱議。

事件發生在5月7日，惟事發影片近日才於社交平台流傳。當時，智利海事局正在瓦爾帕萊索舉辦警犬隊訓練的結業典禮，海事警察、海關人員和海軍當局的高層官員齊聚一堂。

網民笑言「是不是聞到甚麼」

經過一個多月的訓練，智利海關人員成功培訓了5名海事警察和4隻比利時瑪蓮萊犬，具備偵測大麻、可卡因等毒品的能力。

現場影片顯示，當警犬和官員們站在台上時，其中一隻緝毒犬直接撲向海軍中將奧克斯利，死咬住他的褲子口袋，現場亂作一團。訓犬員費了很大力氣才將緝毒犬拉開帶走，該名軍官的口袋被撕破，場面尷尬。由於這隻緝毒犬受過嚴格的緝毒訓練，許多網民猜測笑言「它是不是聞到了甚麼」、「口袋裏裝了甚麼東西嗎」。