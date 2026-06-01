緬甸爆炸至少55死　疑炸藥庫意外引爆致大量住宅被夷為平地

緬甸北部撣邦（Shan State）5月31日發生重大爆炸事故，一處存放大量炸藥的設施突然引發劇烈爆炸，造成至少55人死亡及數十人受傷，周邊大量住宅被夷為平地。由於爆炸威力驚人，巨大濃煙直衝天際，數公里外都能看見，引發外界高度關注。

事故發生於鄰近中國大陸邊境的南坎鎮（Namhkam Township）貢塔村（Kaung Tat，又譯Kaungtup）。當地時間中午左右，一棟據稱存放商業炸藥的建築物突然發生大爆炸，衝擊波震碎周邊建築物，許多房屋屋頂被掀飛，現場滿目瘡痍。

根據救援人員與地方媒體統計，死者包括婦女與兒童，實際傷亡數字可能持續增加，因搜救人員仍在瓦礫堆中搜尋失蹤者。