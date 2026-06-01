緬甸爆炸至少55死　疑炸藥庫意外引爆致大量住宅被夷為平地

緬甸北部撣邦（Shan State）5月31日發生重大爆炸事故，一處存放大量炸藥的設施突然引發劇烈爆炸，造成至少55人死亡及數十人受傷，周邊大量住宅被夷為平地。由於爆炸威力驚人，巨大濃煙直衝天際，數公里外都能看見，引發外界高度關注。
事故發生於鄰近中國大陸邊境的南坎鎮（Namhkam Township）貢塔村（Kaung Tat，又譯Kaungtup）。當地時間中午左右，一棟據稱存放商業炸藥的建築物突然發生大爆炸，衝擊波震碎周邊建築物，許多房屋屋頂被掀飛，現場滿目瘡痍。
根據救援人員與地方媒體統計，死者包括婦女與兒童，實際傷亡數字可能持續增加，因搜救人員仍在瓦礫堆中搜尋失蹤者。
當地醫院已緊急發出求援訊息，表示血庫存量不足，大批傷者湧入後醫療資源面臨沉重壓力。部分重傷者被送往鄰近地區醫院接受治療。
內部存放商業炸藥
控制當地的德昂民族解放軍（Ta'ang National Liberation Army，TNLA）事後證實，爆炸建築屬於其管理設施，內部存放用於採礦與採石的商業炸藥。TNLA表示，初步認為事件可能屬意外事故，目前已成立調查小組追查爆炸原因。
從社交平台流傳畫面可見，爆炸瞬間升起巨大黑色「蘑菇雲」，大量碎片被拋向空中，許多人驚慌逃離現場。部分目擊者形容爆炸聲響宛如地震，整個村莊劇烈震動。
自2021年軍事政變以來，緬甸各地武裝衝突不斷升級，東北部撣邦更成為軍政府與民族武裝勢力交戰最激烈區域之一。分析人士指出，當地長期戰亂、礦業活動頻繁，加上炸藥管理與安全規範不足，使類似重大工安事故風險持續升高。
截至目前，緬甸軍政府尚未針對此次爆炸事件發布正式聲明，搜救工作仍持續進行中。
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#Myanmar : At least 55 people, including six children, have been killed and more than 70 others injured following a massive explosion at a facility storing mining explosives in northeastern Myanmar's Shan State, according to local authorities, rescue workers, and hospital… pic.twitter.com/FTh3GOckXh— Wolverine Update (@W0lverineupdate) June 1, 2026