手環藍牙名改「BOMB」　16歲少年累飛機折返驚動FBI

美國聯合航空一架原定從新澤西州飛往西班牙的航班，在起飛後折返，原因竟然是一名16歲的少年，將自己配戴的智能手環藍牙名稱改成「BOMB（炸彈）」，導致該名稱在飛機上的可用藍牙裝置列表中跳出來，引發一場虛驚。

機組下達「最後1分鐘通牒」 這架聯合航空UA236航班，當時載有190名乘客與12名機組人員，原定於當地周六（5月30日）傍晚6時從美國紐華克自由國際機場飛往西班牙馬略卡島，但在飛行約3小時後返回紐華克機場。 報道指在飛行途中，機組人員接獲乘客通知，稱注意到一個名稱顯示為「BOMB（炸彈）」的可疑藍牙裝置訊號。有乘客於網上爆料，飛機起飛約一小時，空服員數次透過廣播要求「所有人必須立刻關閉藍牙功能，否則飛機將被迫返航」，甚至下達「最後1分鐘通牒」。最終機長宣布飛機發生緊急狀況，原路折返，空服員及後斥「這個小玩笑毀了大家的興致」。

尚未面臨任何指控 飛機落地後，大批警察登機進行安全掃描，全機乘客則被要求只能帶著手機和護照撤離，經過一輪徹查，執法人員最終鎖定並證實「炸彈」來自機上一名16歲青少年所擁有的Fitbit手環名稱。同機乘客透露，當探員上前盤問時，少年當場嚇哭坦承：「那個名字是我很久以前好玩改的，我早就忘記這回事了！」 聯合航空發言人證實，該航班因潛在的安全疑慮安全返回紐華克，隨後已更換全新的機組人員，重新飛往西班牙。這名引發大亂的16歲少年目前尚未面臨任何指控，但根據消息來源透露，美國聯邦調查局（FBI）目前已介入並對此事件展開正式調查。