熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-01 12:54
更新：2026-Jun-01 12:54

手環藍牙名改「BOMB」　16歲少年累飛機折返驚動FBI

分享：
美國聯合航空一架原定從新澤西州飛往西班牙的航班，在起飛後折返，原因竟然是一名16歲的少年，將自己配戴的智能手環藍牙名稱改成「BOMB（炸彈）」(網上圖片)

美國聯合航空一架原定從新澤西州飛往西班牙的航班，在起飛後折返，原因竟然是一名16歲的少年，將自己配戴的智能手環藍牙名稱改成「BOMB（炸彈）」(網上圖片)

adblk4

美國聯合航空一架原定從新澤西州飛往西班牙的航班，在起飛後折返，原因竟然是一名16歲的少年，將自己配戴的智能手環藍牙名稱改成「BOMB（炸彈）」，導致該名稱在飛機上的可用藍牙裝置列表中跳出來，引發一場虛驚。

美國聯合航空一架原定從新澤西州飛往西班牙的航班，在起飛後折返，原因竟然是一名16歲的少年，將自己配戴的智能手環藍牙名稱改成「BOMB（炸彈）」(網上圖片) 美國聯合航空一架原定從新澤西州飛往西班牙的航班，在起飛後折返，原因竟然是一名16歲的少年，將自己配戴的智能手環藍牙名稱改成「BOMB（炸彈）」(網上圖片) 美國聯合航空一架原定從新澤西州飛往西班牙的航班，在起飛後折返，原因竟然是一名16歲的少年，將自己配戴的智能手環藍牙名稱改成「BOMB（炸彈）」(網上圖片) 美國聯合航空一架原定從新澤西州飛往西班牙的航班，在起飛後折返，原因竟然是一名16歲的少年，將自己配戴的智能手環藍牙名稱改成「BOMB（炸彈）」(網上圖片)

機組下達「最後1分鐘通牒」

這架聯合航空UA236航班，當時載有190名乘客與12名機組人員，原定於當地周六（5月30日）傍晚6時從美國紐華克自由國際機場飛往西班牙馬略卡島，但在飛行約3小時後返回紐華克機場。

報道指在飛行途中，機組人員接獲乘客通知，稱注意到一個名稱顯示為「BOMB（炸彈）」的可疑藍牙裝置訊號。有乘客於網上爆料，飛機起飛約一小時，空服員數次透過廣播要求「所有人必須立刻關閉藍牙功能，否則飛機將被迫返航」，甚至下達「最後1分鐘通牒」。最終機長宣布飛機發生緊急狀況，原路折返，空服員及後斥「這個小玩笑毀了大家的興致」。

adblk5

尚未面臨任何指控

飛機落地後，大批警察登機進行安全掃描，全機乘客則被要求只能帶著手機和護照撤離，經過一輪徹查，執法人員最終鎖定並證實「炸彈」來自機上一名16歲青少年所擁有的Fitbit手環名稱。同機乘客透露，當探員上前盤問時，少年當場嚇哭坦承：「那個名字是我很久以前好玩改的，我早就忘記這回事了！」

聯合航空發言人證實，該航班因潛在的安全疑慮安全返回紐華克，隨後已更換全新的機組人員，重新飛往西班牙。這名引發大亂的16歲少年目前尚未面臨任何指控，但根據消息來源透露，美國聯邦調查局（FBI）目前已介入並對此事件展開正式調查。

adblk6
2025全球最佳航空公司排名榜 2025全球最佳航空公司排名榜：25.嘉魯達印尼航空 (Garuda Indonesia) 2025全球最佳航空公司排名榜：24.毛里裘斯航空 (Air Mauritius) 2025全球最佳航空公司排名榜：23.喀里多尼亞航空 (Air Calin) 2025全球最佳航空公司排名榜：22.荷蘭皇家航空公司 (KLM) 2025全球最佳航空公司排名榜：21.法國航空 (Air France) 2025全球最佳航空公司排名榜：20.斯里蘭卡航空 (Sri Lankan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：19.越南航空 (Vietnam Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：18.星宇航空 (STARLUX Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：17.泰國國際航空 (Thai Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：16.加勒比海航空 (Air Caraibes) 2025全球最佳航空公司排名榜：15.墨西哥航空 (Aero Mexico) 2025全球最佳航空公司排名榜：14.全日空 (ANA) 2025全球最佳航空公司排名榜：13.維珍航空 (Virgin Atlantic) 2025全球最佳航空公司排名榜：12.斐濟航空 (Fiji Airways) 2025全球最佳航空公司排名榜：11.長榮航空 (EVA Air) 2025全球最佳航空公司排名榜：10.土耳其航空 (Turkish Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：9.阿提哈德航空 (Etihad) 2025全球最佳航空公司排名榜：8.澳洲航空 (Qantas) 2025全球最佳航空公司排名榜：7.日本航空 (Japan Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：6.阿聯酋航空 (Emirates) 2025全球最佳航空公司排名榜：5.新加坡航空 (Singapore Airlines) 2025全球最佳航空公司排名榜：4.國泰航空 2025全球最佳航空公司排名榜：3.紐西蘭航空 (Air New Zealand) 2025全球最佳航空公司排名榜：2.卡塔爾航空 (Qatar) 2025全球最佳航空公司排名榜：1.大韓航空 (Korean Air)

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務