伊朗局勢｜伊朗用推土機快速打通遭炸毀地底導彈基地隧道入口 美以轟炸戰略效用成疑

衛星圖片顯示，伊朗Dezful基地5處被炸毀地底導彈庫的入口，至5月12日有4處(黃圈示)已打通重開。(互聯網)

CNN報道，過去數周，美以的空襲行動炸毀了通往伊朗地底導彈基地的道路和隧道入口，藉此限制伊朗發動導彈攻擊。但CNN分析衛星影像後發現，伊朗以推土機、砂石車等簡易施工設備，便能打通入口。專家表示，這說明單靠轟炸隧道入口，無法徹底摧毀伊朗的導彈能力。詹姆士‧馬丁禁止核武擴散研究中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies)研究人員萊爾(Sam Lair)指出，一旦恢復交戰，伊朗「只要還有發射架和操作人員，即使生產已經停止，仍可持續發射導彈」。

伊朗在交戰期間曾冒極大風險挖掘並疏通隧道入口，因此儘管發射頻率大降，仍可持續發射導彈，而自7周前停火以來，伊朗挖掘進度明顯加快。CNN發現，遭美以轟炸過的18個地下導彈設施中，共69處隧道入口已有50處重新打通。

此外，伊朗也修復了基地其他設施，包括美以炸毀的道路。衛星影像顯示，幾乎所有彈坑都已填平，其中2處據點已重新鋪設道路。

特朗普多次指出，伊朗的導彈庫是他開戰的原因之一，「完全摧毀伊朗的導彈能力、發射架及一切相關設備」，也被列為5大核心軍事目標之一。