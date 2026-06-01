伊朗局勢｜伊朗用推土機快速打通遭炸毀地底導彈基地隧道入口 美以轟炸戰略效用成疑

美國與以色列早前大規模轟炸伊朗地底導彈基地入口，伊朗僅靠推土機等普通機器便能迅速開挖，目前69處隧道入口已有50處重新打通，凸顯美軍轟炸戰略不如預期般有效。
CNN報道，過去數周，美以的空襲行動炸毀了通往伊朗地底導彈基地的道路和隧道入口，藉此限制伊朗發動導彈攻擊。但CNN分析衛星影像後發現，伊朗以推土機、砂石車等簡易施工設備，便能打通入口。專家表示，這說明單靠轟炸隧道入口，無法徹底摧毀伊朗的導彈能力。詹姆士‧馬丁禁止核武擴散研究中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies)研究人員萊爾(Sam Lair)指出，一旦恢復交戰，伊朗「只要還有發射架和操作人員，即使生產已經停止，仍可持續發射導彈」。
伊朗在交戰期間曾冒極大風險挖掘並疏通隧道入口，因此儘管發射頻率大降，仍可持續發射導彈，而自7周前停火以來，伊朗挖掘進度明顯加快。CNN發現，遭美以轟炸過的18個地下導彈設施中，共69處隧道入口已有50處重新打通。
此外，伊朗也修復了基地其他設施，包括美以炸毀的道路。衛星影像顯示，幾乎所有彈坑都已填平，其中2處據點已重新鋪設道路。
特朗普多次指出，伊朗的導彈庫是他開戰的原因之一，「完全摧毀伊朗的導彈能力、發射架及一切相關設備」，也被列為5大核心軍事目標之一。
伊朗20多年前開始建造地底導彈基地網絡，為導彈及發射架提供保護。因此，美以猛烈轟炸基地入口並摧毀發射架，圖限制伊朗的導彈能力。專家估計，伊朗地底導彈庫目前仍有約1,000枚導彈。
CNN指，美以早前多次空襲伊朗中部城市伊斯法罕郊外一處基地，並封堵4處隧道入口。衛星影像顯示，其中2個入口附近至少有18個彈坑，可見美以為封堵這些隧道耗費多少彈藥，但伊朗5月初開始出動砂石車填平彈坑，另2處入口早已打通，道路也重新鋪好。
隨著伊朗逐漸恢復導彈能力以及重啟導彈基地運作，分析指，伊朗導彈庫構成的持續性威脅正被低估。有美國官員坦言，伊朗重建的速度已超出情報界預期。