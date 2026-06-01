熱門搜尋:
黎家盈 網上熱話 結業潮 伊波拉病毒 新店關注組 C觀點 海瑅灣I 2026世界盃 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
dadblk3 madblk3
adblk3
adblk3
返回
國際
出版：2026-Jun-01 17:53
更新：2026-Jun-01 17:53

大阪道頓堀街頭MMA 日女韓女揮拳扯頭髮 演變成兩女三男混戰(有片)

分享：
大阪日韓女MMA

大阪道頓堀上演日女韓女MMA。(互聯網)

adblk4

網上近日瘋傳兩名年輕女子於日本大阪遊客區道頓堀，上演街頭MMA(格鬥)的片段。報道指兩人分別為日本人和南韓人，扭作一團打鬥接近2分鐘。期間未知是否認識兩人的兩名男子一直在旁邊觀看，其中一人試圖做「和事佬」時遭另一人阻止，之後再有一名男子加入，突然起飛腿踢阻止人勸架的男子，事件演變成兩女三男混戰。不少網民將片段戲稱為「大阪女子MMA」、「道頓堀格鬥賽」，認為兩名女子兇狠程度遠超一般街頭爭執。

片段開始，只見一名穿白衣女子跨坐在一名穿灰褲女子身上，並且不斷揮拳打對方頭部。然後灰褲女反擊，大力將白衣女推倒反壓她在地上，白衣女狂扯灰褲女頭髮，兩人扭作一團。白衣女一直佔上風，瘋狂出拳打灰褲女的頭。之後有男途人上前試圖阻止兩女打架，但遭上述旁觀、似乎是白衣女的男友人阻止，後者並作勢毆打另一在旁、似乎認識灰褲女的男子。兩名女子於背後繼續扭打，灰褲女被白衣女打到無力反抗。就在這時一名男子突從遠處飛身並腳踢白衣女男友人，兩人繼而打起來，白衣女男友人起腳踢對方。灰褲女男友人趁機打白衣女的頭，然後扯走灰褲女，終於分開了兩名女子。

adblk5
大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA 大阪日韓女MMA
2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜農曆新年（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜復活節及清明節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜佛誕（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜端午節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜七一回歸（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜中秋節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜國慶及重陽節（am730製圖） 2027年香港公眾假期請假攻略｜聖誕節（am730製圖）

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務