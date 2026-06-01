大阪道頓堀街頭MMA 日女韓女揮拳扯頭髮 演變成兩女三男混戰(有片)

網上近日瘋傳兩名年輕女子於日本大阪遊客區道頓堀，上演街頭MMA(格鬥)的片段。報道指兩人分別為日本人和南韓人，扭作一團打鬥接近2分鐘。期間未知是否認識兩人的兩名男子一直在旁邊觀看，其中一人試圖做「和事佬」時遭另一人阻止，之後再有一名男子加入，突然起飛腿踢阻止人勸架的男子，事件演變成兩女三男混戰。不少網民將片段戲稱為「大阪女子MMA」、「道頓堀格鬥賽」，認為兩名女子兇狠程度遠超一般街頭爭執。

片段開始，只見一名穿白衣女子跨坐在一名穿灰褲女子身上，並且不斷揮拳打對方頭部。然後灰褲女反擊，大力將白衣女推倒反壓她在地上，白衣女狂扯灰褲女頭髮，兩人扭作一團。白衣女一直佔上風，瘋狂出拳打灰褲女的頭。之後有男途人上前試圖阻止兩女打架，但遭上述旁觀、似乎是白衣女的男友人阻止，後者並作勢毆打另一在旁、似乎認識灰褲女的男子。兩名女子於背後繼續扭打，灰褲女被白衣女打到無力反抗。就在這時一名男子突從遠處飛身並腳踢白衣女男友人，兩人繼而打起來，白衣女男友人起腳踢對方。灰褲女男友人趁機打白衣女的頭，然後扯走灰褲女，終於分開了兩名女子。