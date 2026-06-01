南韓釜山樂天百貨天花板崩塌 美食廣場淪「水舞間」150人緊急疏散(有片)

南韓釜山樂天百貨Centum City店周日(5月31日)下午發生天花板崩塌事故，地下1樓美食廣場一塊面積約25平方米的天花板突然坍塌，大量積水隨即如瀑布般瀉下，把現場變成澤國，約150名顧客及員工在混亂中緊急疏散。
韓聯社等媒體報道，目擊者表示，當時美食廣場海鮮販售區上方的天花板突然塌下，並發出隆然巨響，大量空調系統的冷卻水隨即從缺口湧出，如瀑布般瀉下，地板瞬間積水，還有商品被沖走，在地上漂浮。現場影片可見，一名小童驚呼，「爸爸，水來了！」，員工立即協助疏散顧客。
樂天百貨初步研判，事故起因是空調系統冷卻水管的接駁口脫落，導致水管大量漏水，天花板結構不堪重壓而崩塌，冷卻水瀉下。約40分鐘後，樂天百貨宣布提前閉館，但因閉館公告未有即時公開發布，部分市民及外國遊客抵達後「摸門釘」，現場也有顧客表達不滿。
地方政府周一(1日)召開緊急應變會議，要求樂天百貨Centum City店暫停營業，直至完成安全檢查，並要求提交地下1樓受損設施的修整計劃，以及其餘樓層的安全鑑定證明等。
樂天百貨對顧客造成不便致歉，表示將對南韓全國各地分店進行安全檢查，全面檢視主要設備及建築設施的管理狀況，並重整安全管理機制，以防範同類事件再次發生。