南韓釜山樂天百貨天花板崩塌 美食廣場淪「水舞間」150人緊急疏散(有片)

南韓釜山樂天百貨Centum City店周日(5月31日)下午發生天花板崩塌事故，地下1樓美食廣場一塊面積約25平方米的天花板突然坍塌，大量積水隨即如瀑布般瀉下，把現場變成澤國，約150名顧客及員工在混亂中緊急疏散。

韓聯社等媒體報道，目擊者表示，當時美食廣場海鮮販售區上方的天花板突然塌下，並發出隆然巨響，大量空調系統的冷卻水隨即從缺口湧出，如瀑布般瀉下，地板瞬間積水，還有商品被沖走，在地上漂浮。現場影片可見，一名小童驚呼，「爸爸，水來了！」，員工立即協助疏散顧客。