日本富士山封山10個月 估計每年仍有萬人硬闖步道冒險登山

日媒與定位資訊調查公司分析數據後估算，在富士山封山約10個月期間，每年至少約1萬人強行登山。雖然地方政府已依法封鎖登山步道，但數據顯示，仍無法遏止民眾硬闖。 《讀賣新聞》報道，富士山的登山路線共有4條，分別是靜岡縣一側的富士宮、須走、御殿場路線，以及山梨縣一側的吉田路線。這些登山步道僅在每年7月上旬到9月10日開放，其餘時間會封山。 由於封山期間發生山難的風險極高，靜岡縣政府及山梨縣政府已根據《道路法》，在5合目至6合目(半山腰附近)之間設置告示牌和路障，封閉通往山頂的各條路線。同時，政府也強烈呼籲民眾，切勿從登山步道以外的地方入山。

然而，在封山期間闖入而遭遇山難的人不是少數。根據靜岡縣及山梨縣警方資料，2019至25年期間，遭遇山難累計79人，其中19人死亡。 《讀賣新聞》近日在日本定位資訊調查公司Location AI協助下，利用手機的定位資訊，分析登山步道的人流數據，推算出2019至25年封山期間的登山人數。結果顯示，除了2020年受到新冠疫情影響之外，其餘年份每年估計至少有8,000至1.2萬人，其中以開山前的6月及剛封山後的9月人數最多。依路線來看，從開車可達的5合目出發、且到山頂距離最短的富士宮路線約佔5成。依年齡來看，50歲以上的民眾佔5成以上。

這次的數據並不包括外國遊客。考慮到開山期間，外國人佔登山客的2至5成，且封山期間也曾發生過外國人遭遇山難事故，實際人數恐比估計的要多。 這次調查採用住在日本國內民眾的手機數據，包括定位資訊和使用者資訊，達9,300萬部手機。這些數據來自手機用戶允許外部使用的應用程式，並由Location AI公司從數據公司取得，且已隱去個人特徵以及經過匿名化處理。 分析過程中，研究團隊在各條登山步道的6合目至7合目之間，設置數據擷取區域，並根據日本的人口規模及結構修正，進而推算出每日的登山人數。

為了驗證推算方法的合理性，團隊也以相同方式推算開山期間的登山人數。在開山期間，日本環境省計算了總登山人數，地方政府則計算出外國籍登山人數。經比對後可發現，從「總登山人數」減去「外國籍登山人數」後得出的數值，與這次分析所推算的數字相約，藉此確認。