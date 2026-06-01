伊朗局勢｜傳伊朗總統已辭職被指與革命衛隊權鬥　總統府官員否認

美伊談判仍未達成停戰協議之際，傳出伊朗總統佩澤希齊揚(Masoud Pezeshkian)已向最高領袖穆傑塔巴提出辭職。有指他遭架空，重要決策的大權落在伊朗革命衛隊手上。總統府官員周日(31日)否認有關傳聞，稱相信是部分境外傳媒散布謠言。
最先報道有關消息的是以倫敦為基地、反伊朗傳媒「伊朗國際」(Iran International)，以色列《耶路撒冷郵報》也有轉載。報道指，有匿名官員稱佩澤希齊揚於辭職信中提到，革命衛隊接管了政府大部分工作，總統及其他高層官員在重要決策中被架空。佩澤希齊揚表示，在此情況下，無法運作政府或履行其職責，遂提出請辭。報道引述匿名消息人士稱，佩澤希齊揚與革命衛隊最大的分歧是處理戰爭的方法，以及有關方法對民眾生活和國家經濟帶來的破壞。
伊朗局勢｜佩澤希齊揚周日主持內閣會議
總統府新聞及通信事務官員塔巴塔巴伊在社交網發文，否認佩澤希齊揚辭職傳聞。他說，佩澤希齊揚將繼續履行職責，不會停止為伊朗人民服務。伊朗傳媒稱，佩澤希齊揚周日在內閣會議中表示，會繼續服務國家，「直至生命最後一刻」。他又在社交網發文稱，國家當前面臨諸多挑戰，克服困難離不開社會各界共同參與和支持。政府有責任向民眾如實說明國家面臨的問題和現實情況，以推動全社會共同參與解決問題。
佩澤希齊揚表示，面對困難和挑戰，伊朗需要進一步加強社會團結與合作。在5月初，伊朗總統府官員否認佩澤希齊揚與革命衛隊高層存在分歧，稱有關佩澤希齊揚可能辭職的傳聞為部分傳媒炒作熱點而製造的謠言。