伊朗局勢｜傳伊朗總統已辭職被指與革命衛隊權鬥　總統府官員否認

美伊談判仍未達成停戰協議之際，傳出伊朗總統佩澤希齊揚(Masoud Pezeshkian)已向最高領袖穆傑塔巴提出辭職。有指他遭架空，重要決策的大權落在伊朗革命衛隊手上。總統府官員周日(31日)否認有關傳聞，稱相信是部分境外傳媒散布謠言。

最先報道有關消息的是以倫敦為基地、反伊朗傳媒「伊朗國際」(Iran International)，以色列《耶路撒冷郵報》也有轉載。報道指，有匿名官員稱佩澤希齊揚於辭職信中提到，革命衛隊接管了政府大部分工作，總統及其他高層官員在重要決策中被架空。佩澤希齊揚表示，在此情況下，無法運作政府或履行其職責，遂提出請辭。報道引述匿名消息人士稱，佩澤希齊揚與革命衛隊最大的分歧是處理戰爭的方法，以及有關方法對民眾生活和國家經濟帶來的破壞。