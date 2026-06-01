伊朗局勢｜伊朗彈道導彈射美軍基地　德黑蘭暫停與美國對話

美伊停火協議持續受考驗，雙方再度來來回回攻擊。伊朗上周攻落美國一架MQ-1無人機後，美國中央司令部周一(1日)稱轟炸了對方的雷達及無人機指揮控制站。伊朗則稱攻擊了對伊朗南部發動空襲的美軍基地。美國中央司令部亦表示，於美國時間周日深夜，伊朗向駐科威特的美軍部隊發射了兩枚彈道導彈，防空系統成功攔截無造成傷亡。另方面，由於以色列對黎巴嫩軍事行動不斷升級，報道指伊朗暫停透過中間人與美國對話。
美國中央司令部稱，上周六(30日)和周日(31日)攻擊了伊朗城市戈魯克(Geruk)周邊和格什姆島(Qeshm Island)，摧毀了伊朗防空系統、一個地面控制站和兩架自殺式無人機，它們對通過區內水域的船隻明顯構成威脅。中央司令部指有關攻擊是回應伊朗的侵犯行為，包括在國際水域上空擊落美國一架MQ-1無人機。伊朗則稱，該架無人機闖入伊朗空域。
伊朗國營電視台播放發射片段 導彈貼諷刺特朗普貼紙
科威特稱，在當地時間周一清晨，防空系統發炮截擊來襲無人機及導彈。伊朗革命衛隊幾乎在相同時間宣布，對美國攻擊採取了反擊，似乎是指空襲科威特。美聯社稱，伊朗國營電視台播放了彈道導彈發射的片段，包括近鏡拍攝導彈表面貼了有「瘀傷」的特朗普貼紙，背景是霍爾木茲海峽。美國中央司令部在社交網「X」稱，在美國東岸時間周日晚11時，成功攔截了有關彈道導彈。