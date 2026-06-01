「歐洲最美公主」亮相閱兵式 升旗禮竟跌國旗 笠在軍人頭上超尷尬(有片)

被譽為「歐洲最美公主」的西班牙20歲王儲萊昂諾爾公主(Princess Leonor)，日前與父親國王費利佩六世(Felipe VI)及母親萊蒂西亞王后，一同出席西班牙國軍日(DIFAS)閱兵典禮，是她首次以王儲身分正式參與該項重要國家活動。

公主以王儲身份亮相重要國家活動

閱兵式於5月30日在加利西亞自治區維戈的海灘大道(Avenida de Samil)舉行，吸引約10萬名民眾到場觀禮。參與部隊規模龐大，總計超過3,700名官兵，包括陸軍、海軍、空軍及國民衛隊等單位，場面盛大。