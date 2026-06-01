「歐洲最美公主」亮相閱兵式 升旗禮竟跌國旗 笠在軍人頭上超尷尬(有片)

被譽為「歐洲最美公主」的西班牙20歲王儲萊昂諾爾公主(Princess Leonor)，日前與父親國王費利佩六世(Felipe VI)及母親萊蒂西亞王后，一同出席西班牙國軍日(DIFAS)閱兵典禮，是她首次以王儲身分正式參與該項重要國家活動。
公主以王儲身份亮相重要國家活動
閱兵式於5月30日在加利西亞自治區維戈的海灘大道(Avenida de Samil)舉行，吸引約10萬名民眾到場觀禮。參與部隊規模龐大，總計超過3,700名官兵，包括陸軍、海軍、空軍及國民衛隊等單位，場面盛大。
對於正在接受軍事教育的萊昂諾爾而言，這場活動亦是其軍旅歷程中的重要一日。她自2023年起接受三軍訓練，已完成陸軍與海軍階段，目前正在空軍學院進修。當天她身穿空軍學員制服，胸前佩戴徽章，站在父王身旁，其充滿英氣的美貌及沉穩表現，成為外界焦點。
升旗禮「跌旗」國王流露錯愕表情
但儀式期間進行的升旗禮出現尷尬一幕，當時西班牙國旗在升起過程中疑似卡住旗杆，升至一半時跌下，更直接蓋在站在下方的軍人頭上，「被笠」軍人也不敢亂動國旗。面對突發狀況，國王閃過一下錯愕表情，有關片段在網上瘋傳。
片段︰
🚨🇪🇸 Spain’s national flag pole BROKE sending their nations flag falling to the ground.— Steven J. Latham (@StevenJLatham1) May 30, 2026
This occurred during the Armed Forces Day parade, with cameras catching King Felipe VI’s surprised reaction.
King Felipe VI was seen smiling about the event after. Good sense of humor or… pic.twitter.com/0TNOTRTaum