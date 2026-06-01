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國際
出版：2026-Jun-01 23:37
更新：2026-Jun-01 23:37

「歐洲最美公主」亮相閱兵式 升旗禮竟跌國旗 笠在軍人頭上超尷尬(有片)

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萊昂諾爾公主亮相閱兵式。(路透社)

萊昂諾爾公主亮相閱兵式。(路透社)

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被譽為「歐洲最美公主」的西班牙20歲王儲萊昂諾爾公主(Princess Leonor)，日前與父親國王費利佩六世(Felipe VI)及母親萊蒂西亞王后，一同出席西班牙國軍日(DIFAS)閱兵典禮，是她首次以王儲身分正式參與該項重要國家活動。

公主以王儲身份亮相重要國家活動　

閱兵式於5月30日在加利西亞自治區維戈的海灘大道(Avenida de Samil)舉行，吸引約10萬名民眾到場觀禮。參與部隊規模龐大，總計超過3,700名官兵，包括陸軍、海軍、空軍及國民衛隊等單位，場面盛大。

萊昂諾爾公主亮相閱兵式。(路透社) 國旗笠在軍人頭上。(互聯網) 費利佩六世閃過驚訝神情。(互聯網) 萊昂諾爾公主亮相閱兵式。(路透社) 萊昂諾爾公主亮相閱兵式。(路透社) 萊昂諾爾公主亮相閱兵式。(路透社) 萊昂諾爾公主亮相閱兵式。(路透社) 萊昂諾爾公主亮相閱兵式。(路透社) 萊昂諾爾公主亮相閱兵式。(路透社)

對於正在接受軍事教育的萊昂諾爾而言，這場活動亦是其軍旅歷程中的重要一日。她自2023年起接受三軍訓練，已完成陸軍與海軍階段，目前正在空軍學院進修。當天她身穿空軍學員制服，胸前佩戴徽章，站在父王身旁，其充滿英氣的美貌及沉穩表現，成為外界焦點。

升旗禮「跌旗」國王流露錯愕表情

但儀式期間進行的升旗禮出現尷尬一幕，當時西班牙國旗在升起過程中疑似卡住旗杆，升至一半時跌下，更直接蓋在站在下方的軍人頭上，「被笠」軍人也不敢亂動國旗。面對突發狀況，國王閃過一下錯愕表情，有關片段在網上瘋傳。

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片段︰

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