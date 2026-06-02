意大利南部外海6.2級地震　暫無海嘯威脅

未收到傷亡報告

由於深層地震因為震波在傳遞到地表前能量已有所衰減，因此市民感受到的劇烈搖晃感與造成的災損通常較輕微。目前警報系統顯示該區域沒有海嘯風險，當地政府也尚未接獲任何重大傷亡或建築物倒塌的災情通報。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章