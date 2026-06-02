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國際
出版：2026-Jun-02 10:28
更新：2026-Jun-02 10:28

意大利南部外海6.2級地震　暫無海嘯威脅

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意大利南部外海6.2級地震　暫無海嘯威脅

意大利南部外海6.2級地震　暫無海嘯威脅

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意大利南部外海於今日（6月2日）凌晨發生6.2級強震。根據美國地質調查局（USGS）觀測，地震發生在第勒尼安海，由於震源深度超過240公里，屬於深層地震，目前無海嘯威脅。

根據USGS的詳細數據，地震發生的時間為當日凌晨12時12分。震央位置座落在意大利斯卡爾切利（Scarcelli）西南西方約17公里處的海域，震源深度達247.1公里。

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未收到傷亡報告

由於深層地震因為震波在傳遞到地表前能量已有所衰減，因此市民感受到的劇烈搖晃感與造成的災損通常較輕微。目前警報系統顯示該區域沒有海嘯風險，當地政府也尚未接獲任何重大傷亡或建築物倒塌的災情通報。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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