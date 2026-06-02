日媒：日本食品消費稅擬2027年4月降至1%甚至「歸零」為期2年

日本政府與執政聯盟周一(1日)展開磋商，擬針對食品及飲料等為期2年的消費稅減稅措施，希望2027年4月起實施。考慮到修改收銀系統需要時間，目前以降至1%可能性最高。若系統能提前完成更新，也不排除減至0%。 《每日新聞》報道，政府高層人士透露，執政聯盟希望可在2027年4月的統一地方選舉前落實減稅，作為政績向選民宣傳。如果採納1%稅率方案，政府與執政聯盟打算在今秋預定召開的臨時國會通過相關法案。若確認能從2027年4月起實施0%稅率，也不排除延長本屆國會會期(至7月17日)，完成法案審議。

討論消費稅減稅議題的跨黨派組織「社會保障國民會議」今年4月曾就消費稅率調整後的收銀系統更新問題，諮詢業界。業者反映，若稅率降至0%，系統改修約需1年，但若改為1%等非零稅率，則有可能縮短至約半年。 日本目前食品、非酒精飲品等為8%消費稅。首相高市早苗曾在眾議院選舉前表示，將食品消費稅降為0%是她的「夙願」，競選承諾也是「食品消費稅限期2年歸零」，因此若最終未採0%，恐被批評違背競選承諾。但政府內部憂慮，若堅持零稅率導致延遲實施，恐加深民眾不滿。

近期民調中，在消費稅議題上，42.5%受訪者認為「只要能盡快實施，即使只降1%也可以」；26.3%認為「即使耗費時間也應降至0%」；29.7%則表示不應減稅。 政府消息指，「如果能盡快上路，1%也未嘗不可」。執政黨內部另建議將相當於1%稅收、每年約6,000億日圓(約294.4億港元)以補助金等形式回饋民眾，這樣便能宣傳為「實質零稅率」。 收銀系統改修問題，經濟產業省正在進一步確認，若採0%以外的稅率，是否能讓包括地方小型超市的全國業者縮短改修時間，高市早苗將根據本月公布的相關報告，作出判斷。