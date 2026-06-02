伊朗局勢｜日本或面臨香蕉危機　因乙烯供應緊張

日本去年進口約100萬公噸香蕉，進口商會在香蕉還沒熟的狀態運抵日本，再送入充滿乙烯（Ethylene）氣體的室內催熟，之後才推出市面。乙烯的主透過石腦油提煉而成，而石腦油則是原油提煉的衍生品，而日本的原油供應超過九成是進口，因此伊朗戰事除了衝擊原油供應，連帶乙烯供應也受牽連。

美伊停火協議再受考驗，據報伊朗已暫停與美國對話，並計劃再度封鎖霍爾木茲海峽。早前已有日本零食公司將產包裝改為黑白色，現在連水果供應亦可能受到影響。

據彭博報道，日本的石腦油供應短缺，連帶石腦油衍生製成的乙烯供應亦受影響。乙烯是用來將香蕉催熟及變甜的主要材料，因此乙烯短缺，可能令日本面臨香蕉供應危機。業界警告，日本香蕉價格可能因此飆升。

日本香蕉進口商協會指，目前的乙烯短缺的情況是近50年來最嚴重。協會又指出，雖然部分業者已確保未來2、3個月的乙烯供應，但未來香蕉供應仍有可能出現短缺，業界亦有將成本轉嫁給消費者的壓力。

負責日本三成進口香蕉加工業務的Farmind表示，公司乙烯庫存持續萎縮，正在尋求國內外全新供應管道，乙烯的採購成本已飈升近十倍。