俄羅斯猛轟烏克蘭各城市最少18死逾130傷 首都基輔冒火球｜俄烏戰爭

俄烏戰爭近日再度轉趨激烈，俄羅斯周一(1日)徹夜至周二凌晨以導彈和無人機大規模空襲烏克蘭各城市，死亡人數增至最少18人，受傷人數則增至逾130人，死傷者包括兒童。首都基輔最少6人死亡，有建築物被擊中冒出巨大火球，該市14萬用戶電力供應一度中斷。烏總統澤連斯基周二早上稱，俄羅斯發動了656次無人機攻擊，以及發射了73枚不同類型導彈，包括彈道導彈、巡航導彈和反船艦導彈。

俄羅斯國防部周二發表聲明稱，過去一晚的攻擊是回應基輔政權的恐怖行為，俄羅斯聯邦武裝部隊使用高精準長程空對地導彈及海上發射武器，展開大規模攻擊。聲明指，俄方使用了超高音速導彈和無人機襲擊烏克蘭7個地區，包括中北部基輔、東南部扎波羅熱和東北部的哈爾科夫，成功擊中烏克蘭部隊的軍事設施，包括燃料庫、運輸設施和軍用機場。