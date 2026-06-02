俄羅斯猛轟烏克蘭各城市最少18死逾130傷 首都基輔冒火球｜俄烏戰爭

俄烏戰爭近日再度轉趨激烈，俄羅斯周一(1日)徹夜至周二凌晨以導彈和無人機大規模空襲烏克蘭各城市，死亡人數增至最少18人，受傷人數則增至逾130人，死傷者包括兒童。首都基輔最少6人死亡，有建築物被擊中冒出巨大火球，該市14萬用戶電力供應一度中斷。烏總統澤連斯基周二早上稱，俄羅斯發動了656次無人機攻擊，以及發射了73枚不同類型導彈，包括彈道導彈、巡航導彈和反船艦導彈。
俄羅斯國防部周二發表聲明稱，過去一晚的攻擊是回應基輔政權的恐怖行為，俄羅斯聯邦武裝部隊使用高精準長程空對地導彈及海上發射武器，展開大規模攻擊。聲明指，俄方使用了超高音速導彈和無人機襲擊烏克蘭7個地區，包括中北部基輔、東南部扎波羅熱和東北部的哈爾科夫，成功擊中烏克蘭部隊的軍事設施，包括燃料庫、運輸設施和軍用機場。
俄烏戰爭｜俄羅斯煉油廠遭烏無人機攻擊
俄羅斯南部克拉斯諾達爾(Krasnodar)地區的伊爾斯基(Ilsky)煉油廠則遭烏克蘭無人機擊中，並引發大火。烏克蘭政府試圖嶊毀俄羅斯石油設施，阻止石油收入資助其繼續攻烏。伊爾斯基煉油廠每天產油約13.8萬桶。澤連斯基周一表示，烏軍於1月至5月期間，攻擊了15個俄羅斯煉油廠。俄羅斯最近指摘烏克蘭無人機攻擊俄控制烏克蘭地區盧甘斯克一所學生宿舍，造成21人死亡，上周揚言會對基輔發動「系統性攻擊」報復。烏克蘭則指被擊中地區是無人機指揮中心，非學生宿舍。