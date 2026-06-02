日本福島野熊闖工廠亂竄 撞爆玻璃門攻擊2員工 再亂入儀器公司襲2人(有片)

日本近期多地有野熊出沒，部分在山區對民眾施襲，造成傷亡。其中，福島縣福島市一間工廠及附近住宅區，周二(2日)早上有4人遇熊襲受傷須送院。秋田市警方同日在市郊山區尋獲一具女性遺體，研判死者生前可能遭熊攻擊。 日本放送協會(NHK)、《讀賣新聞》報道，周二早上約6時半，福島市笹木野地區一間鑄造公司工廠有人報案，稱「員工被熊咬傷」。警方初步調查發現，野熊先在工廠內襲擊2人，隨後又在附近的住宅區及一間電子儀器製造及販賣公司攻擊另外2人。這4名男女受傷，送院時清醒。得知有野熊出沒，附近2間中學及小學立即停課。

警方表示，該隻野熊估計仍留在電子儀器公司的用地範圍內，暫未被捕獲，當局持續戒備，同時呼籲民眾不要接近現場。報道指，事發位置在JR福島站西北方約3公里處，同時也在福島市JR奧羽本線笹木野站附近，是當地多數公司與住宅聚集的地區。警方指，上周起截至周一晚，該地區附近已多次有人報稱目擊熊蹤。 鑄造工廠的閉路電視拍到，事發時一名20多歲男員工正準備下班，走到廠房出口時突然停下來，一隻熊走上前，員工嚇至後退，熊追著他一圈，再從後撲上抓著員工腰部不放，員工站不穩跌倒，熊朝著另一座建築物跑去。據報，該名員工腰部側邊受傷。另有畫面顯示，熊從前門進入建築物，幾十秒後又走出來。廠方指，這隻熊隨後在廠區內到處亂竄，再襲擊一名60多歲男員工，導致他背部受傷。廠房入口處的自動門玻璃碎裂，零件脫落，顯示曾遭熊猛力撞擊。

日本環境省統計，今年1月至4月，遇熊襲受傷累計8人。岩手大學野生動物管理學副教授山內貴義指出，正值繁殖季，熊隻活動較為頻繁，盛岡市或仙台市區也有熊出沒。熊隻有可能為了找藏身處而進入民宅，因此呼籲居民要關好門窗，防止熊隻闖入。 同日早上7時20分左右，秋田市河邊和田地區有民眾報案指，家裡一名73歲女性可能被熊襲擊。警員趕抵，在老婦住家附近的山林裡發現其遺體，附近有人目擊一隻約1米長的野熊活動。 警方指，老婦生前獨居，早上在山區割草時遇襲。居民在老婦住所附近發現一把鐮刀及沾有血漬的毛巾。而附近一帶從清晨起就有人目擊熊蹤，當地獵人表示，在9時40分左右獵殺了一隻熊。事發地點距離秋田市立河邊小學以南僅約100米。

警方根據現場情況推斷，該名婦人在山區可能被熊襲擊致死，正進一步調查事發經過。