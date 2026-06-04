美國愛荷華倫常槍擊案　男子殺6名親屬後自盡

美國愛荷華州東部城市馬斯卡廷（Muscatine）6月1日發生震驚社區的倫常槍擊案。一名男子疑因家庭糾紛，先後在多個地方槍殺6名親屬，隨後在警方圍捕時舉槍自盡，造成7人死亡。警方形容此案是「邪惡行為」，當地社區陷入悲痛。
警方表示，當天中午12時12分左右接獲報案，指稱市區一間住宅發生槍擊事件。救援人員抵達後，在屋內發現4名死者，均身中槍傷。隨著調查展開，警方又在另一處住宅及一間商業場所發現另外2名死者，顯示兇手曾跨越多個地點犯案。
警方隨後確認兇手為52歲男子Ryan Willis McFarland。案發後他逃離現場，警方展開大規模搜捕，最終在密西西比河畔步道附近發現其行蹤。警方試圖與他對話時，McFarland德突然朝自己開槍。警員與救護人員立即施救，仍宣告不治。
疑家庭糾紛動殺機
初步調查顯示，事件起因於家庭糾紛，所有死者均與兇手具有親屬關係。警方目前尚未公布受害者姓名與彼此關係，以待通知家屬。
當地學區證實，死者中包括兩名學區員工與兩名學生，對社區造成重大衝擊。學區已啟動心理輔導與危機應變措施，協助師生及家屬度過難關。
馬斯卡廷警察局Anthony Kies在記者會上表示，案件是一起「邪惡行為」（act of evil），對整個社區造成難以抹滅的傷害。他呼籲市民給予受害者家屬空間與支持，同時協助警方釐清案發經過。
目前包括地方警察、州警及其他執法單位仍持續調查案件動機與詳細經過，警方也呼籲掌握相關資訊的人主動提供線索。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章