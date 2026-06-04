美國愛荷華倫常槍擊案　男子殺6名親屬後自盡

美國愛荷華州東部城市馬斯卡廷（Muscatine）6月1日發生震驚社區的倫常槍擊案。一名男子疑因家庭糾紛，先後在多個地方槍殺6名親屬，隨後在警方圍捕時舉槍自盡，造成7人死亡。警方形容此案是「邪惡行為」，當地社區陷入悲痛。

警方表示，當天中午12時12分左右接獲報案，指稱市區一間住宅發生槍擊事件。救援人員抵達後，在屋內發現4名死者，均身中槍傷。隨著調查展開，警方又在另一處住宅及一間商業場所發現另外2名死者，顯示兇手曾跨越多個地點犯案。