美媒︰蓋茨辦離婚期間 被指控出軌逾20次 內部會議自爆

美媒報道，微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)在今年稍早前一次氣氛緊張的內部員工大會上，透露跟前妻梅琳達(Melinda)於2021年辦離婚時，被指控涉及逾20多段婚外情，令在場基金會員工震驚。
《紐約郵報》報道，現年70歲的蓋茨在會議中承認，曾與「愛潑斯坦文件」中提及的兩名俄羅斯女性發生婚外情。消息人士向《華爾街日報》表示，蓋茨在2月的這場內部會議上，提到離婚訴訟期間，曾有逾20段婚外情指控；但報道未有說明其對像身份。
過去蓋茨承認與俄羅斯橋牌選手安東諾娃(Mila Antonova)有染，並與另一名曾在其核能公司TerraPower任職的女性有過性關係。該女子身份未公開，蓋茲在會議中稱她是一名「俄羅斯核子物理學家」，並表示雙方是在業務往來中認識。
曾在橋牌比賽認識婚外情對象
據悉，蓋茨於2010年在一場橋牌比賽中認識安東諾娃，而安東諾娃曾向愛潑斯坦尋求資助，以設立橋牌學院。愛潑斯坦之後曾資助她接受軟體編碼課程。蓋茨與梅琳達維持了27年婚姻，他過去曾就婚外情問題道歉，但同時強調自己與已故淫媒大亨愛潑斯坦(Jeffrey Epstein)接觸時「沒有做任何違法的事情」。
報道提到，愛潑斯坦曾據稱掌握蓋茲的婚外情資訊，並試圖以此對蓋茨施壓。根據2013年的電子郵件內容，愛潑斯坦與蓋茨的科學與技術顧問尼科利奇(Boris Nikolic)之間曾有相關交流，當中甚至提及協助取得藥物以「應對與俄羅斯女性發生性關係的後果」。不過尼科利奇否認這些電郵是代表蓋茨或經其授權發出，而蓋茨發言人亦表示，指蓋茨染性病的說法「完全荒謬且不實」。此外，蓋茨在會議中承認曾在紐約、德國、法國及華盛頓與愛潑斯坦會面，但強調自己從未到訪對方位於加勒比海的私人島嶼「小聖詹姆斯島」(Little St. James)。