美媒︰蓋茨辦離婚期間 被指控出軌逾20次 內部會議自爆

美媒報道，微軟創辦人蓋茨(Bill Gates)在今年稍早前一次氣氛緊張的內部員工大會上，透露跟前妻梅琳達(Melinda)於2021年辦離婚時，被指控涉及逾20多段婚外情，令在場基金會員工震驚。

《紐約郵報》報道，現年70歲的蓋茨在會議中承認，曾與「愛潑斯坦文件」中提及的兩名俄羅斯女性發生婚外情。消息人士向《華爾街日報》表示，蓋茨在2月的這場內部會議上，提到離婚訴訟期間，曾有逾20段婚外情指控；但報道未有說明其對像身份。

過去蓋茨承認與俄羅斯橋牌選手安東諾娃(Mila Antonova)有染，並與另一名曾在其核能公司TerraPower任職的女性有過性關係。該女子身份未公開，蓋茲在會議中稱她是一名「俄羅斯核子物理學家」，並表示雙方是在業務往來中認識。