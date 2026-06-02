日本孤獨小猴Panchi減少抱公仔 吸捐款211萬港元 募捐延長至12月底(有片)

日本千葉縣市川市動植物園的小猴「Panchi」(パンチ)因缺乏母愛而經常抱著紅毛猩猩公仔，樣子趣緻可愛，近期在社交網爆紅，吸引大批民眾捐款支持。市川市表示，截至5月24日，來自國內外捐款已累計約4,300萬日圓(約211萬港元)，決定將募捐活動延長至12月底。

市府表示，由於許多民眾希望持續開放捐款，因此決定把原定5月底截止的募捐期限延長至年底。資金將用於改善動物生活環境，以及園區設施維修等。

此外，市川市也將在6月提出的追加預算案中，編列7,000萬日圓(約343.4萬港元)用於改善猴山環境，包括增設遮擋陽光設備及土坡活動區、在後場安裝冷氣並擴大員工休息室，以及改善清掃用供水設施等。部分工程經費將由捐款支付。

園方並透露，最近Panchi抱著「媽媽替代品」紅毛猩猩公仔亮相的次數，已減至約每周一次。又指雖然許多遊客都希望可看到Panchi抱著公仔的可愛模樣，但這公仔其實是牠失去母親後的情感寄託，「牠抱著公仔代表內心仍感到不安，我們希望牠能盡快不再依賴公仔」。