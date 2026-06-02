日本孤獨小猴Punch減少抱公仔 吸捐款211萬港元 募捐延長至12月底(有片)

日本千葉縣市川市動植物園的小猴「Punch」(パンチ)因缺乏母愛而經常抱著紅毛猩猩公仔，樣子趣緻可愛，近期在社交網爆紅，吸引大批民眾捐款支持。市川市表示，截至5月24日，來自國內外捐款已累計約4,300萬日圓(約211萬港元)，決定將募捐活動延長至12月底。
《每日新聞》報道，市川市3月推出「#加油Punch支持者指南」說明捐款方式後，愈來愈多民眾支持，連國外粉絲也加入捐款。尤其5月17日一名外籍男子闖入猴山，引發更多關注，短短一周內湧入約400萬日圓(約19.6萬港元)捐款。
市府表示，由於許多民眾希望持續開放捐款，因此決定把原定5月底截止的募捐期限延長至年底。資金將用於改善動物生活環境，以及園區設施維修等。
此外，市川市也將在6月提出的追加預算案中，編列7,000萬日圓(約343.4萬港元)用於改善猴山環境，包括增設遮擋陽光設備及土坡活動區、在後場安裝冷氣並擴大員工休息室，以及改善清掃用供水設施等。部分工程經費將由捐款支付。
園方並透露，最近Punch抱著「媽媽替代品」紅毛猩猩公仔亮相的次數，已減至約每周一次。又指雖然許多遊客都希望可看到Panchi抱著公仔的可愛模樣，但這公仔其實是牠失去母親後的情感寄託，「牠抱著公仔代表內心仍感到不安，我們希望牠能盡快不再依賴公仔」。
園方亦公布Punch活潑好動、攀著繩索四處玩耍的最新片段，表示「尤其到了傍晚，活潑到連想要觀察牠都很難，因為牠一直不停跑來跑去」。
大批網民留言，有人說「長大了好多」、「看到牠玩得這麼開心，好治癒」。
Punch因年幼時被母猴遺棄，由飼養員哺育長大，總是抱著一隻紅毛猩猩公仔活動，還依偎在公仔上睡覺，好像把公仔當做媽媽，既可愛又讓人心痛，經媒體報道後爆紅，成為動物園明星，吸引大批本國及外國遊客來動物園探望牠。
5/31(日)のサル山とパンチ— 市川市動植物園（公式） (@ichikawa_zoo) May 31, 2026
飼育員「今日出産した母子はともに元気な様子で、胎盤ももうすぐ取れるでしょう。サル山全体の雰囲気はとても静かでしたね。パンチは、特に夕暮れ時は観察するのもひと苦労なほどよく動き回ってます。そうなると当然…ごはんモリモリモリモ#市川市動植物園#がんばれパンチ pic.twitter.com/OiVpJrPUGG