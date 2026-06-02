「超級」厄爾尼諾現象殺到 聯合國警告做好準備｜極端高溫

今年南半球不少地區提早踏入炎夏，印度北方邦有地區於5月更超過一星期錄得攝氏47度至48度。聯合國的世界氣象組織(WMO)周二稱，未來數月或出現較強的厄爾尼諾現象(El Niño，又稱聖嬰現象)，可導致全球氣溫上升，並增加極端天氣的風險，大家要做好準備。最近一次厄爾尼諾現象發生在2023年至2024年，導致2024年成為有記錄以來最熱的一年。部分國家的氣象局更預測2026年的厄爾尼諾現象是有紀錄以來最強，形容是「超級」厄爾尼諾現象。

厄爾尼諾現象｜大部分地區6月至8月氣溫高於水平

根據WMO，厄爾尼諾現象是指太平洋中部和東部海面溫度周期性升高，通常持續9至12個月。該組織表示，赤道太平洋觀測到海面溫度從4月下旬到5月中旬迅速上升，顯示厄爾尼諾現象正在形成。WMO預測世界大部分地區的氣溫於6月至8月將高於水平。WMO秘書長Celeste Saulo表示，「我們需要做好準備迎接可能出現的強大厄爾尼諾現象，它將加劇乾旱和暴雨，並增加陸地和海洋出現熱浪的風險。」

厄爾尼諾現象可擾亂地區氣候，有可能令全球氣溫變得更熱，並增加南美洲南部、美國南部、非洲之角部分地區和中亞的降雨量；也可能導致澳洲、中美洲、印尼和部分南亞地區乾旱，以及太平洋中部和東部颶風形成。Saulo指出，單是極端高溫已是致命氣候災害，而厄爾尼諾現象可能會加劇這種威脅。其帶來的風險包括與高溫相關的疾病增加、傳病媒介疾病(vector-borne diseases)更廣泛傳播，以及增加糧食和食水系統的壓力。