伊朗局勢｜危及美伊談判 特朗普喝停以色列進攻黎巴嫩首都貝魯特

以色列近日深入進攻黎巴嫩，並向首都貝魯特郊區進發，稱是要打擊伊朗支持的武裝組織真主黨據點。伊朗傳媒指，德黑蘭政府不滿以國行動揚言暫停透過中間人與美國談判。消息傳出後，美國總統特朗普周一罕有地透過中間人與被美國列為恐怖組織的真主黨接觸，並與以色列總理內塔尼亞胡通電話，其後宣布雙方達成共識；以色列停止進攻貝魯特，真主黨亦暫停攻擊以國。美媒報道，特朗普不滿以色列的行動，向內塔尼亞胡爆粗。

特朗普又否認與伊朗的談判受影響，指持續進行，並聲稱下周會達成協議，以延長4月達成的停火協議和重開霍爾木茲海峽。美以伊戰事2月底開打，特朗普由3月中開始已不斷說美伊接近達成和平協議，但伊朗態度一直強硬，而近日雙方再互相攻擊。日前有報道指，特朗普不滿結束戰爭的諒解備忘錄條款要求修改，伊朗暫時未有回覆。