民主剛果伊波拉 增至343宗確診42死 衛健委抗疫醫療專家組赴當地協助

非洲伊波拉疫情持續，剛果民主共和國確診個案增至343宗，最少42人染疫死亡。鄰國烏干達報告9宗確診、1人死亡。人道救援組織「國際救援委員會」警告，實際感染的人數可能大幅高於官方公布，並估計今輪疫情已經持續長達3個月，比上月中官方確認首宗個案更早開始，而目前僅追蹤到約兩成接觸者，令控疫更加困難。中國國家衛健委的抗疫醫療專家組，昨凌晨從北京啟程前往剛果民主共和國，支援伊波拉疫情防控工作。 衛健委表示，為弘揚國際團結抗疫精神，決定選派高水平抗疫醫療專家組到當地支援。專家組成員均有豐富疫情防控經驗，融合公共衛生、中西醫診療專業力量，將聯同當地醫療隊支援疫情防控，並推動兩地醫療、疾控機構的合作。衛健委負責人稱，選派抗疫醫療專家組支援剛果民主共和國，充分體現國家參與國際行動、攜手各國共抗疫情的擔當；專家組將立足當地實際交流國際防疫經驗，助力當地提升伊波拉疫情防控和醫療救治能力。

非洲疾控中心主任卡塞亞表示，剛果民主共和國及烏干達的伊波拉疫情令人非常擔憂，由於尚未有針對「本迪布焦型」病毒株的疫苗，加上疫區人員跨境流動頻繁，疫情有可能在區域內進一步傳播；但同時在各方共同努力下，疫情防控工作已取得初步成效。 「一種被忽視的伊波拉毒株」 非洲疾控中心和世衛正共同領導疫情應對工作，剛果民主共和國已有5名伊波拉患者康復，成為今輪疫情的首批康復病例。卡塞亞指，疫情給一線醫護人員帶來巨大壓力，目前已有19名醫護人員感染，6人不幸殉職，「保護醫護人員仍然是重中之重」。

本輪疫情由本迪布焦型病毒引起，卡塞亞將其描述為「一種被忽視的伊波拉毒株」；強調非洲的科學家、研究機構和監管機構應成為疫苗、診斷方法和治療藥物研發的核心力量，「非洲擁有遏制此次疫情的專業知識和經驗。我們現在需要的是速度、團結和持續的資金支持」。 莫德納獲資助5000萬美元研疫苗 疫苗研發方面，全球衛生組織「流行病防範創新聯盟」(CEPI)將向莫德納(Moderna)及另外2個機構，提供約6,000萬美元資金，加速針對「本迪布焦型」病毒株的疫苗，冀於數月內完成臨床試驗前的準備。其中莫德納將獲5,000萬美元資助，英國牛津大學研發、由印度血清研究所(Serum Institute of India)生產的疫苗將獲最高860萬美元資助。另外，巴西表示，檢測結果確認兩名早前到過非洲伊波拉疫區的疑似患者，並未感染伊波拉病毒。