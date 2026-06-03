研究：5300年木乃伊「冰人奧茲」體內發現酵母 科學家用來做出酸種麵包

科學家在「冰人奧茲」(Iceman Ötzi，又譯奧茨)體內發現可能已存在數千年的酵母，並利用培養出的酵母，製作酸種麵包。 「冰人奧茲」估計是5,300多年前行走在現今奧地利與意大利交界的阿爾卑斯山期間，背後中箭身亡。遺體自此被冰雪覆蓋並變成木乃伊，直到1991年才被兩名德國登山客在意大利北部南泰羅爾(South Tyrol)發現。他死時，埃及金字塔還未建成。 為了保持木乃伊原狀，冰人奧茲一直被保存在發現遺體那時的攝氏零下6度的低溫中。這讓科學家透過小心翼翼的研究，得以一窺古代人類的生活。

根據《微生物組》(Microbiome)周三刊出的最新研究，在意大利進行研究的科學團隊發現，冰人奧茲體內的古老及現代微生物仍然活躍。研究主筆、意大利「歐洲研究學院」的微生物學家Mohamed Sarhan表示：「我們當初沒有預期會找到酵母。」 科學家在冰人奧茲的腸道、皮膚以及其解凍時流出的「略為褐色」水份中，發現4種能在零度以下存活的酵母菌。這些酵母菌只會在如南極等極冷環境中生存，因此推測應是冰人奧茲死後某個時期才進入體內。 Sarhan說，基因分析顯示，冰人奧茲腸道中的「DNA受損程度與原本的微生物非常接近」，顯示這些酵母菌是在他死後不久進入體內。研究的共同主筆Frank Maixner表示：「這些酵母陪伴奧茨跨越數千年時光。」

科學家們接著在冰箱中複製培養這些腸道酵母。Sarhan說：「每次一說有酵母，大家第一個問題就是：能拿來做麵包嗎？」於是他們便嘗試製作酸種麵包，一開始時並不順利，但經過3個月的努力，「做出了非常不錯的酸種麵包」。是否考慮用這個酵母釀啤酒，Sarhan回答：「這在清單上。」 1991年找到冰人奧茲時，最初被當作一般遺體處理，並利用一種稱為酚(phenol)的化學物質防止遺體生出真菌。然而，這種特殊的酵母卻能分解酚，意味著未來在受污染環境之中，也能用這個酵母來分解這種化學物質。

Sarhan表示，目前還無法確定這種酵母是否對冰人奧茲造成損害，他呼籲持續觀察和研究。 未參與這項研究的拉脫維亞有機合成研究所研究員Nikolay Oskolkov則指出，這次的酵母樣本僅是在2010年和2019年採集，這「提供的證據相當有限，難以證明這些酵母已在木乃伊體內繁衍數千年」。他認為，這些酵母菌更有可能是近代才「殖民」到冰人奧茲體內。