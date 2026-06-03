日本男子起訴醫院疏忽　為分居妻以假資料借種懷孕

日本京都發生一宗有關體外受孕爭議的訴訟。在京都市地方法院，一名男子起訴當地一間醫院索償1,100萬日圓。原因是男子在去年與妻子離婚，但妻子在分居期間，要求醫院為她進行體外受孕，最初使用丈夫的冷凍精子未能受孕，女子其後改以第三者的精子訛稱為丈夫，最後成功懷孕。其後妻子其後在離婚協議時稱已經懷孕，最後男子告發並已起訴前妻，而男子之後再向醫院索償。

據《讀賣新聞》報道，該對夫婦在2020年曾簽署協議，將受精卵凍結保存，並為二人進行懷孕治療。不過二人在2年後開始分居。然而期間妻子以假冒丈夫的同意書，要求醫院將有關受精卵放入子宮，但未成功懷孕。之後妻子再提交假冒的同意書，並提供第三者的精子，訛稱是丈夫的精子進行體外受孕，最後女子成功懷孕並在2023年8月誕下孩子。在二人進行離婚協議期間，太太表明已懷孕，男子起疑並作出刑事舉報。其後女子因為偽造文書，在去年被判囚1年半，緩刑3年。