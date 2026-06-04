馬耳他煙花廠爆炸　火球衝天猶如火山爆發最少2人受傷（有片）

馬耳他煙花廠爆炸 火球衝天猶如火山爆發最少2人受傷

地中海島國馬耳他（Malta）6月1日上午發生爆炸，位於北部馬格塔布（Magħtab）地區的塔盧德斯煙花工廠（Ta' Lourdes Fireworks Factory）突然發生劇烈爆炸，巨大的火球與濃煙直衝天際猶如火山爆發，爆炸聲響幾乎傳遍全國，多個住宅窗戶被震碎、建築物受損，至少2人受傷送院。 根據警方與當地媒體報道，爆炸發生於當地時間上午6時30分左右，工廠位於馬格塔布與布爾馬拉德（Burmarrad）之間的道路附近。事故發生後，現場接連傳出多次二次爆炸，大量煙花被燃點，形成巨大火球與濃密黑煙柱，遠在數公里外的居民都能清楚看見。

居民誤以為被空襲出門避難 網上流傳的影片顯示，爆炸瞬間產生強烈衝擊波，不少住宅窗戶應聲碎裂，部分建築外牆剝落。許多居民表示，當時誤以為遭到空襲或發生天然氣爆炸，紛紛逃出家門避難。 一名當時正在附近公園放狗的目擊者表示，第一次爆炸後數分鐘內又接連發生數次巨響，「衝擊波強到感覺頭髮都被吹動，周圍樹木也在搖晃，我一度以為馬耳他遭到轟炸。」 警方指出，兩名分別為67歲及47歲的男子當時正在工廠附近農地工作，受到爆炸驚嚇及輕傷，被送往馬特迪醫院（Mater Dei Hospital）治療，均無生命危險。警方同時證實，事故發生時工廠內並沒有持證煙花技師工作，因此未造成更嚴重的人員傷亡。

Malta woke up to a fireworks factory blast this morning near Magħtab/Naxxar.



A huge explosion around dawn sent a fireball and thick smoke into the sky, with secondary blasts rattling windows across the island. The shockwave was strong enough to be felt miles away.



Early reports… — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 1, 2026

Today, a fireworks factory explosion has rocked Magħtab area, northern Malta, with shattered glass reported across the region.



Two people injured. pic.twitter.com/AcWvDDOzVR — Weather Monitor (@WeatherMonitors) June 1, 2026

4隻牛意外死亡 爆炸也對周邊農業區造成損害。當地農業團體表示，多處農場受到衝擊波波及，部分設施毀損，另有4隻牛在事故中死亡。 爆炸發生後，消防、警察及民防部門迅速趕赴現場滅火與疏散市民。由於工廠內仍持續有煙花零星爆炸，救援人員一度難以靠近核心區域，直到數小時後才逐步控制火勢。 馬耳他總理阿貝拉（Robert Abela） 隨後發表聲明，向受影響居民表達慰問，並感謝第一線救援人員的努力。包括政府官員及多名政界人士也陸續前往了解災情。