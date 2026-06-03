英國青年遇刺被指控種族歧視遭反鎖致死　警察隨身鏡頭影片曝光

18歲的諾瓦克在去年12月，於南部城市南安普敦被一名23歲錫克教徒迪格瓦（Vickrum Digwa）用刀刺傷。然而警察到場時，兇手卻反指諾瓦克作出種族主義襲擊，警員未有理會諾瓦克的呼救而將他反鎖，其後諾瓦克傷重身亡。案件中，迪格瓦襲擊諾瓦克的是一把錫克教祭典使用的小刀，因此它被允許攜帶外出。而迪格瓦當時向警察指自己的頭巾被打掉，眼亦受傷。

案件在星期一（1日）完成判決，迪格瓦被判終身監禁。而在法院判決後，案中的警察隨身攝影機影片曝光，在影片中諾瓦克曾表示：「我被刺了」以及「我不能呼吸」，然而警察的回應卻是「我不認為你被刺了」。

馬斯克等關注案件

英國首相施紀賢（Keir Starmer）亦回應，指有「嚴重的問題」需要解答，他指：「種族主義的指控，對特定事件的決定造成了甚麼影響。」他指：「看完那些錄影片段，你不可能沒意識到有些問題要解決。」法官在星期一指，案件導致種族問題局勢緊張。案件引起了包括美國富商馬斯克（Elon Musk）等的關注，而反移民的改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）指出，案件是英國少數族裔的權利凌駕英國白人的例子之一。他指：「對所謂種族歧視的恐懼，比起諾瓦克被殺的問題更大。」。