英國青年遇刺被指控種族歧視遭反鎖致死　警察隨身鏡頭影片曝光

英國青年諾瓦克（Henry Nowak）遇刺案，繼續引起英國的爭議，而諾瓦克被捕前，從警員身上攝影機拍到的影片曝光，令英國警察承受壓力。
18歲的諾瓦克在去年12月，於南部城市南安普敦被一名23歲錫克教徒迪格瓦（Vickrum Digwa）用刀刺傷。然而警察到場時，兇手卻反指諾瓦克作出種族主義襲擊，警員未有理會諾瓦克的呼救而將他反鎖，其後諾瓦克傷重身亡。案件中，迪格瓦襲擊諾瓦克的是一把錫克教祭典使用的小刀，因此它被允許攜帶外出。而迪格瓦當時向警察指自己的頭巾被打掉，眼亦受傷。
案件在星期一（1日）完成判決，迪格瓦被判終身監禁。而在法院判決後，案中的警察隨身攝影機影片曝光，在影片中諾瓦克曾表示：「我被刺了」以及「我不能呼吸」，然而警察的回應卻是「我不認為你被刺了」。
馬斯克等關注案件
英國首相施紀賢（Keir Starmer）亦回應，指有「嚴重的問題」需要解答，他指：「種族主義的指控，對特定事件的決定造成了甚麼影響。」他指：「看完那些錄影片段，你不可能沒意識到有些問題要解決。」法官在星期一指，案件導致種族問題局勢緊張。案件引起了包括美國富商馬斯克（Elon Musk）等的關注，而反移民的改革黨領袖法拉奇（Nigel Farage）指出，案件是英國少數族裔的權利凌駕英國白人的例子之一。他指：「對所謂種族歧視的恐懼，比起諾瓦克被殺的問題更大。」。
In his final moments, Henry Nowak told police officers nine times “I can’t breathe” and four times that he had been stabbed.— Visegrád 24 (@visegrad24) June 1, 2026
In response police officer dragged him across the gravel, handcuffed and read him his rights.
It was the last thing Henry heard before he died. pic.twitter.com/nIPoPEgOWa
南安普敦示威爆衝突
包括反移民人士，約百多人在星期二於南安普敦的警署外示威，並一度與警察爆發衝突，當中有人向警察投擲玻璃樽等。而諾瓦克的父親雖然在庭上批評警察行為是不人道且侮辱人格，但仍指不應把事件「用來製造進一步的分裂、仇恨或緊張局勢」。
英國內政大臣馬曼婷（Shabana Mahmood）周二在國會表示任何人法律上都是平等，在調查期間應保持冷靜，並批評有人利用這宗悲劇來謀取政治利益。而法拉奇認為諾瓦克的案件與美國2020年弗洛伊德（George Floyd）案應平等對待。英國漢普郡警察之前已就案件道歉，而在星期二他們的聲明表示，案中的其中一位警察已經辭職，另外3人以證人身份接受調查。英國的總檢察署表示，案件後已收到很多要求，將迪格瓦的最低監禁21年調高。
Video of the British police charging Henry Nowak protesters tonight as the protesters chant “Henry, Henry, Henry, Henry”— Visegrád 24 (@visegrad24) June 2, 2026
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