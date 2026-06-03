日本岩手縣黑熊闖住宅追柴犬 八旬獨居婦揮黏毛滾筒怒吼「別小看我！」嚇熊(有片)

日本熊患日趨嚴重，不少民眾設法自保。岩手縣釜石市日前就上演「婆婆大戰黑熊」驚險一幕：一隻身長約1.5米的黑熊追著柴犬闖入民宅，沒想到迎戰牠的是一名行動不便的80歲獨居老婦。她隨手拿起黏毛滾筒當武器，指著黑熊大聲怒吼：「別小看我」，竟成功將熊嚇退。 日本放送協會(NHK)等媒體報道，住在岩手縣釜石市深山、80歲的高橋和子，30年前丈夫過身，去年長子也離世，現在與雄性柴犬「雅」相依為命。5月31日傍晚，柴犬突然吠個不停，高橋和子立刻察覺有危險，直覺告訴她，「是熊來了。」

高橋家附近有李樹和柿樹，野熊經常在黃昏出沒，有時還會爬上樹，以往只要狗狗一叫，熊就會離開，但這次不同。高橋事後回想，可能因為個性強勢的柴犬不停吠叫，表現太過挑釁，這隻熊竟一路追著牠在屋外繞圈，一圈、兩圈，熊愈追愈近。 擔心愛犬遭熊攻擊，高橋一邊報警求助，一邊撐著黏毛滾筒站起身，打開廚房的落地門，把狗狗叫回屋內，即關上紗門。她4歲起就住在這裡，雖然經常見到熊，但熊從未入過她家，所以當時心想：「這樣牠就會離開吧。」但驚嚇的是，這黑熊竟撞破紗窗闖進廚房。

黑熊就在前方不到2米之處，高橋行動不便，知道自己無法逃走，「與其甚麼都不做就被牠攻擊，不如博一博」。她站到狗狗前面，張開雙臂、握緊手中的黏毛滾筒，指著熊大聲怒吼「哇啊！」、「別小看我！」

高橋事後憶述，當時只想著要讓熊覺得自己比牠更大、更強，不然恐怕性命難保。意外的是，熊似乎真的被嚇到，當場轉身走出屋外。就在牠逃離後不久，警方和鄰居趕到現場。 儘管險些受襲，高橋仍沒討厭熊。幾年前曾在屋後的神社見過一對長相很好的熊母子，她打趣說這次闖進家的熊「長得也是個美男子，說不定就是當年的小熊長大了」。 這次與熊正面接觸，高橋表現得淡定，「這裡(山區)原本的居民就是熊啊」，事後她把柴犬改養在室內，除此之外，生活沒有太大改變。她說：「很多人說現在的熊失去秩序、會攻擊人，但我覺得這裡的熊不是這樣，人和熊怎樣相處很重要」。她還笑說，「其實我很喜歡熊」。