一家幾口投訴食物有頭髮 換免費餐 閉路電視驚揭自導自演(有片)

英國一間餐廳近日捲入爭議，有一家幾口客人指控已吃了一大半的餐點內有頭髮，店方隨即更換，但該家人隨即將其「打包」拎走。店方事後翻查閉路電視畫面，揭示事件根本是顧客自導自演。

事發在6月2日晚，地點為位於Haslingden、Manchester Road上的The Woolpack。當晚一個沒有訂座(即沒留個人資料)的家庭光顧用餐，期間向餐廳人員反映，指孩子的芝士通心粉中發現一條頭髮。

大廚還好心免費更換自選餐點

餐廳隨即將該道通心粉芝士取走，並免費更換，廚師還表示替他們重新製作一份想吃的餐點以表歉意。據報當時該家庭的孩子已吃掉大部分芝士通心粉，一行人最終把更換後的餐點「打包」帶走。