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國際
出版：2026-Jun-03 19:38
更新：2026-Jun-03 19:38

一家幾口投訴食物有頭髮 換免費餐 閉路電視驚揭自導自演(有片)

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閉路電視拍到該名女子拔下一條頭髮。(互聯網)

閉路電視拍到該名女子拔下一條頭髮。(互聯網)

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英國一間餐廳近日捲入爭議，有一家幾口客人指控已吃了一大半的餐點內有頭髮，店方隨即更換，但該家人隨即將其「打包」拎走。店方事後翻查閉路電視畫面，揭示事件根本是顧客自導自演。

事發在6月2日晚，地點為位於Haslingden、Manchester Road上的The Woolpack。當晚一個沒有訂座(即沒留個人資料)的家庭光顧用餐，期間向餐廳人員反映，指孩子的芝士通心粉中發現一條頭髮。

大廚還好心免費更換自選餐點

餐廳隨即將該道通心粉芝士取走，並免費更換，廚師還表示替他們重新製作一份想吃的餐點以表歉意。據報當時該家庭的孩子已吃掉大部分芝士通心粉，一行人最終把更換後的餐點「打包」帶走。

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閉路電視拍下女顧客「自導自演」過程︰

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但店方人員愈想愈不妥，原因芝士通心粉內的頭髮「過長」，廚房內根本沒有人有這樣長的頭髮。店方隨即翻查閉路電視紀錄，隨即水落石出。

片段拍到女子拔頭髮放入碟內

片段顯示，涉事家庭中的一名女子似乎從自己頭上拔下一條頭髮，然後孩子手中取過餐點，並疑似將頭髮攪入食物之中，之後便向侍應投訴。

餐廳亦指，閉路電視指到其中一人把一樽番茄醬，藏進孩子的帽子內帶走；失竊的還有一隻雪糕碗及一個茶匙。餐廳在社交平台公開事件，稱小型餐飲業本已不易經營，更需面對虛假投訴、社交媒體威脅及餐具遺失等問題，強調面對失實指控，店方不會沉默。事件引發網民熱議，有人怒斥涉事家庭可恥。

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片段︰

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