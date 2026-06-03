男子搭機亂開逃生門捏空服員頸 秒速遭巴西柔術黑帶高手壓制綁手(有片)

飛機上臥虎藏龍，如果撩事鬥非，隨時自討沒趣……美國邊疆航空(Frontier Airlines)一名男乘客日前企圖強行打開機艙逃生門跳機，隨後又試圖闖入駕駛艙，更襲擊空服員。幸有一名巴西柔術黑帶乘客出手，秒速將他壓制「封印」，不至造成更大混亂…… 《紐約郵報》等媒體報道，美國聯邦航空管理局(FAA)發聲明公布事件，指事發生於5月31日，該航班從波多黎各聖胡安原定前往美國芝加哥，但途中因機組人員通報「乘客滋擾事件」，客機緊急降落邁阿密國際機場。

警方表示，飛行途中，涉事男乘客聲稱要落機，試圖打開機艙逃生門，空服員見狀即要求他停手並坐下。男子不聽，竟跑往機艙前方，試圖闖入駕駛艙。 男子被制止後，一名休班男空服員坐到他旁邊協助壓制。未料空服員之後起身上廁所，男子又發難，搶奪空服員的手提袋，更出手捏住他的頸部。

從乘客拍攝的影片可見，男子襲擊空服員之際，前職業綜合格鬥選手、持有巴西柔術黑帶資格的朗古德(Josh Longood)見義勇為、一個箭步衝上去，與其他人合力制服滋事男子。朗古德用身體壓住男子，又跟其他人合力用索帶綁住他雙手，將他「軟禁」在座位。 客機最後於中午安全降落邁阿密，涉事男子立即被警方拘捕；經調查後，警方以涉嫌觸犯傷害輕罪落案起訴他。 邊疆航空發言人證實事件，稱執法人員登機將涉事男乘客帶走，客機在數小時後繼續飛往芝加哥。朗古德事後在IG貼出與「滋事男」的合照，稱「拍完這些照片後，他掙脫了索帶，所以我只能一路壓著他，直到緊急降落邁阿密。好在我醒瞓，當時我就坐在他後面一排」。

朗古德表示，很高興機上的人都平安回家，也幽默表示，「希望下次飛行旅程可以無聊一點」。

WATCH: Passengers restrain a man onboard a Frontier Airlines flight to Chicago's O'Hare on Sunday after he reportedly tried to open an emergency exit door in an attempt to jump off the plane mid-flight.



According to the Federal Aviation Administration, Frontier Airlines flight… pic.twitter.com/g3QBearixJ — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) June 2, 2026