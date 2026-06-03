科威特機場遭伊朗無人機炸穿 多處遇襲釀1死逾60傷｜伊朗局勢

美以伊戰事近日不斷升級，美國中東盟友科威特周三(3日)遭伊朗無人機和導彈攻擊，包括國際機場客運大樓和外交使團設施，造成一名印度公民死亡，另有最少63人受傷。照片可見客運大樓頂蓋炸穿，冒出火光和煙霧籠罩，民眾奔離現場。當局指，事件中有數名旅客受傷。報道指，美國襲擊一艘駛往伊朗港口運油輪觸發雙方新一輪交火，伊朗空襲科威特和巴林的美軍部隊報復，美軍繼而襲擊伊朗位於霍爾木茲海峽的格什姆島(Qeshm Island)，摧毀島上伊朗軍方地面控制站。

科威特國防部發言人周三稱，伊朗的攻擊包括最少13枚導彈和17架無人機，並於數個住宅區上空截擊導彈，導致碎片擊中地面建築。該發言人指，伊朗今次惡意侵犯的目標是民用及重要設施，包括科威特國際機場，造成一名印度籍居民死亡及數人受傷，機場受到嚴重破壞。當局沒有透露遇襲外交使團設施屬於哪個國家。

伊朗局勢｜美軍襲往伊朗油輪

美國中央司令部較早時稱，炸毀或攔截了2枚射向科威特和3枚射向巴林的導彈，又指對格什姆島的攻擊是報復伊朗企圖襲擊中東其他國家；並且擊落伊朗3架無人機，它們飛向正合法通過區內海域的民用船隻。伊朗則稱，襲擊了區內國家的美軍基地和直升機，包括設於巴林的美軍第五艦隊總部。報道指，美伊新一輪互相攻擊緣於美軍出動地獄火導彈攔截一艘未裝貨、駛往伊朗的運油輪，擊中其機房。