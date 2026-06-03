科威特機場遭伊朗無人機炸穿 多處遇襲釀1死逾60傷｜伊朗局勢

美以伊戰事近日不斷升級，美國中東盟友科威特周三(3日)遭伊朗無人機和導彈攻擊，包括國際機場客運大樓和外交使團設施，造成一名印度公民死亡，另有最少63人受傷。照片可見客運大樓頂蓋炸穿，冒出火光和煙霧籠罩，民眾奔離現場。當局指，事件中有數名旅客受傷。報道指，美國襲擊一艘駛往伊朗港口運油輪觸發雙方新一輪交火，伊朗空襲科威特和巴林的美軍部隊報復，美軍繼而襲擊伊朗位於霍爾木茲海峽的格什姆島(Qeshm Island)，摧毀島上伊朗軍方地面控制站。
科威特國防部發言人周三稱，伊朗的攻擊包括最少13枚導彈和17架無人機，並於數個住宅區上空截擊導彈，導致碎片擊中地面建築。該發言人指，伊朗今次惡意侵犯的目標是民用及重要設施，包括科威特國際機場，造成一名印度籍居民死亡及數人受傷，機場受到嚴重破壞。當局沒有透露遇襲外交使團設施屬於哪個國家。
伊朗局勢｜美軍襲往伊朗油輪
美國中央司令部較早時稱，炸毀或攔截了2枚射向科威特和3枚射向巴林的導彈，又指對格什姆島的攻擊是報復伊朗企圖襲擊中東其他國家；並且擊落伊朗3架無人機，它們飛向正合法通過區內海域的民用船隻。伊朗則稱，襲擊了區內國家的美軍基地和直升機，包括設於巴林的美軍第五艦隊總部。報道指，美伊新一輪互相攻擊緣於美軍出動地獄火導彈攔截一艘未裝貨、駛往伊朗的運油輪，擊中其機房。
伊朗局勢｜伊朗傳媒：伊方近日「無理會」美國
美國總統特朗普堅稱，與伊朗的談判持續，但伊朗傳媒周三稱，伊朗近日並未有回應美國，也暫停透過中間人傳遞結束戰爭的協議文本，直至以色列停止攻擊黎巴嫩的條件落實。特朗普在一個周三播出的訪問中聲稱，伊朗同意不擁有核武，以及最高領袖穆傑塔巴參與了談判。特朗普日前稱，以色列與黎巴嫩武裝組織真主黨同意局部暫停互相攻擊，但黎巴嫩安全部隊消息人士稱，以色列無人機昨攻擊南黎巴嫩造成最少6人死亡，並在首都貝魯特以南攻擊一輛汽車。而特朗普周一表示，已要求以色列不要攻擊貝魯特。以色列則指，攔截了似乎來自真主黨的敵對飛機。