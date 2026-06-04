「薔薇」襲日本關東 114萬人須疏散 東京靜岡暴雨 全國最少23傷

強烈熱帶風暴「薔薇」周三凌晨在日本和歌山縣南部登陸後，上午朝關東地區移動，為本州廣泛地區帶來狂風暴雨。東京等地發布暴雨及洪水警報，多條河流水位上漲至氾濫危險級別。關東地區多達114萬人接獲避難指示，須緊急撤離；全國有逾6萬戶停電。薔薇吹襲日本期間，全國至少23人受傷。

薔薇早前掠過九州及四國以南後，周三凌晨在和歌山縣南部登陸，再以每小時約45公里繼續向東北移動，吹向靜岡及首都圈地區，最強陣風達時速126公里，晚間逐漸遠離本州南部及減弱。