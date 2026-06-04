「薔薇」襲日本關東 114萬人須疏散 東京靜岡暴雨 全國最少23傷

強烈熱帶風暴「薔薇」周三凌晨在日本和歌山縣南部登陸後，上午朝關東地區移動，為本州廣泛地區帶來狂風暴雨。東京等地發布暴雨及洪水警報，多條河流水位上漲至氾濫危險級別。關東地區多達114萬人接獲避難指示，須緊急撤離；全國有逾6萬戶停電。薔薇吹襲日本期間，全國至少23人受傷。
薔薇早前掠過九州及四國以南後，周三凌晨在和歌山縣南部登陸，再以每小時約45公里繼續向東北移動，吹向靜岡及首都圈地區，最強陣風達時速126公里，晚間逐漸遠離本州南部及減弱。
受薔薇影響，本州東部多處地方，包括靜岡及東京降下暴雨，多地出現水浸。其中靜岡縣御前崎市一小時雨量達57毫米。東京善福寺川水位上漲，接近警戒線，氣象廳向善福寺川、目黑川、野川、仙川等河流發布四級洪水警報，呼籲身處危險地區的居民撤離。東京都部分學校昨停課。
東京青梅市有供水站抽水設備被淹沒停止運作，預計未來數天多達1,800戶停水。在東京站前，因去水緩慢、輕微水浸，旅客須涉水而行。
靜岡及神奈川縣等地下大雨，多處水浸，多人受傷。神奈川縣川崎市有單車及電單車被水淹浸，商店街一度水浸。氣象廳對和歌山縣、靜岡縣及三重縣發出四級山泥傾瀉災害警報，和歌山縣更一度發出最高級別的五級洪水警報，當地古座川町有河流泛濫。
周三日本全國約850班航班取消
此外，周三日本全國約850班航班取消，JR東日本多條路線停駛，包括東京都多條路線，東海道新幹線則維持服務，但可能取消部分班次或行車延誤。薔薇早前吹襲沖繩、九州等地，造成至少15人受傷，並導致數千戶家庭停電，數百航班停飛。