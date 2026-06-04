北韓女足亞冠及U17亞洲盃封后 獲金正恩接見興奮落淚(有片)

北韓女子足球隊「我故鄉」在女子亞洲聯賽冠軍盃奪冠，北韓U17女子國家代表隊也在女子U17亞洲盃成功衛冕。金正恩藉朝鮮勞動黨中央幹部學校創校80週年活動，表揚兩支球隊。(朝中社)

北韓女足在亞洲層面實力強勁，女子足球隊「我故鄉」在女子亞洲聯賽冠軍盃奪冠，北韓U17女子國家代表隊也在女子U17亞洲盃成功衛冕。北韓領袖金正恩，藉著朝鮮勞動黨中央幹部學校創校80週年活動，表揚兩支球隊，一眾女將看見金正恩，立刻興奮落淚，比奪冠瞬間還激動。

女子足球隊「我故鄉」上月在南韓水原舉行的女子亞洲聯賽冠軍盃決賽擊敗日本「日視美人」隊奪冠，是北韓運動員相隔8年訪南韓參加體育賽事，也是北韓足球運動員自2014年仁川亞運會以後事隔12年再次訪南韓參賽，北韓女子足球會訪南韓尚屬首次。另外，北韓U17女子國家代表隊也在上月於中國江蘇舉行的女子U17亞洲盃擊敗日本，成功衛冕。

北韓官媒報道，領袖金正恩在出席勞動黨中央幹部學校祝賀建校80周年期間，會見了北韓U17女子國家代表隊和「我故鄉」的球員和教練，並祝賀和鼓勵他們，更逐一握手，一眾女將看見金正恩興奮落淚，兩隊及後於學校球場上演一場表演賽。