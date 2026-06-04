北韓女足亞冠及U17亞洲盃封后 獲金正恩接見興奮落淚(有片)

北韓女足在亞洲層面實力強勁，女子足球隊「我故鄉」在女子亞洲聯賽冠軍盃奪冠，北韓U17女子國家代表隊也在女子U17亞洲盃成功衛冕。北韓領袖金正恩，藉著朝鮮勞動黨中央幹部學校創校80週年活動，表揚兩支球隊，一眾女將看見金正恩，立刻興奮落淚，比奪冠瞬間還激動。
女子足球隊「我故鄉」上月在南韓水原舉行的女子亞洲聯賽冠軍盃決賽擊敗日本「日視美人」隊奪冠，是北韓運動員相隔8年訪南韓參加體育賽事，也是北韓足球運動員自2014年仁川亞運會以後事隔12年再次訪南韓參賽，北韓女子足球會訪南韓尚屬首次。另外，北韓U17女子國家代表隊也在上月於中國江蘇舉行的女子U17亞洲盃擊敗日本，成功衛冕。
北韓官媒報道，領袖金正恩在出席勞動黨中央幹部學校祝賀建校80周年期間，會見了北韓U17女子國家代表隊和「我故鄉」的球員和教練，並祝賀和鼓勵他們，更逐一握手，一眾女將看見金正恩興奮落淚，兩隊及後於學校球場上演一場表演賽。
North Korean leader Kim Jong Un met Naegohyang Women's FC, winners of the Asian Football Confederation Women's Champions League last month in South Korea. The team were the first athletes to visit the South in eight years pic.twitter.com/IMHlQmEtTM— Reuters (@Reuters) June 3, 2026