科威特機場遇襲畫面曝光 無人機直撞爆出巨大火球(有片)｜伊朗局勢

科威特國際機場周三(3日)受襲，客運大樓嚴重損毀，造成最少一死多人受傷。機場遭轟炸畫面曝光，可見一架無人機直撞客運大樓，瞬間冒出巨大火球。科威特政府譴責這是伊朗的「犯罪侵略行為」，伊朗革命衛隊否認與事件有關，指是美軍攔截導彈造成。美國中央司令部反駁有關說法錯誤，指是伊朗用無人機「蓄意、有計劃和無理」攻擊民用機場。伊朗革命衛隊周三稍早稱，攻擊美國於波斯灣的基地，以報復美軍攻擊伊朗運油輪和位於霍爾木茲海峽的格什姆島(Qeshm Island)。
科威特機場｜閉路電視畫面明顯見無人機撞擊
事發在早上7時過後，從不同角度的閉路電畫面可見到，一架無人機從高處飛撞科威特國際機場，之後冒出火球和濃煙，威力相當大。室內的畫面則可見遇襲前一刻，數名民眾於大堂行走和站著，畫面突然出現巨大火光，下一刻大量碎片散落，部分人遭擊中。有人被嚇至抱頭，從煙霧中步出。
اللحظات الأولى للاعتداء الإيراني الغاشم من قبل المسيرات الذي تعرض له مبنى الركاب T1 في مطار الكويت الدولي بتاريخ 3 يونيو 2026 وتسبب بخسائر بالأرواح وإصابات بشرية بليغة وأضرار مادية جسيمة— الطيران المدني (@Kuwait_DGCA) June 3, 2026
The first moments following the brutal Iranian drone attack on Terminal 1 (T1) at Kuwait… pic.twitter.com/eTzQoVXB4K
لدي استفسار ⁉️‼️— رؤى لدراسات الحرب (@RoaaWarStudies) June 3, 2026
ألم تقل القيادة المركزية الأمريكية إنها أسقطت بنجاح جميع الصواريخ التي استهدفت القواعد الأمريكية في الكويت؟؟
حسنا لماذا لا تحمي أيضا المنشآت المدنية الكويتية من الهجمات الإيرانية؟
هذا حال مطار الكويت الدولي! pic.twitter.com/ywpSSFACpm