科威特機場遇襲畫面曝光 無人機直撞爆出巨大火球(有片)｜伊朗局勢

科威特國際機場周三(3日)受襲，客運大樓嚴重損毀，造成最少一死多人受傷。機場遭轟炸畫面曝光，可見一架無人機直撞客運大樓，瞬間冒出巨大火球。科威特政府譴責這是伊朗的「犯罪侵略行為」，伊朗革命衛隊否認與事件有關，指是美軍攔截導彈造成。美國中央司令部反駁有關說法錯誤，指是伊朗用無人機「蓄意、有計劃和無理」攻擊民用機場。伊朗革命衛隊周三稍早稱，攻擊美國於波斯灣的基地，以報復美軍攻擊伊朗運油輪和位於霍爾木茲海峽的格什姆島(Qeshm Island)。