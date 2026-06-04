奈良女遊客硬坐骨折鹿背上拍片嬉玩 鹿兒反抗慘遭拍頭 鹿義工憤怒：涉虐待動物(有片)

又有奈良鹿遭遊客欺凌……近日社交網瘋傳一段影片，可見一名年輕女子「夾硬」坐在一隻奈良鹿的背上笑笑口嬉戲拍攝，引發日本網民嘩然。協助照顧奈良鹿的義工表示，影片中的鹿兒因車禍導致前腿骨折、行動不便，該名女遊客的行為涉及虐待，不能原諒。

片中，一開始時，該名穿著白色吊帶上衣連短裙的長髮女子試著坐在鹿兒背上近尾部位置，鹿兒反抗、繞圈閃避，她就緊追不放，走到鹿兒另一邊，用手推開鹿兒頭部，直接坐上牠的背部，還輕輕繃跳幾下，像玩彈床那樣。離譜的是，女子坐背，已令腿部骨折受傷的鹿兒要負荷其重量，女子還笑笑口嬉玩，用手推一推鹿兒頭部，坐上去繃跳，鹿兒再反抗，甩頭將她頂開，她才笑著起身，其男伴全程拿著手機拍攝。另有報道指，女子邊玩邊用日文笑著說，「可以騎。」