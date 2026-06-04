巴西37歲女扮12歲受虐女童 夫婦竟上檔差點收養

巴西發生一宗離奇詐騙案，一名37歲女子假裝成受父母虐待、離家出走的12歲女童，向教會求助。社區裡的教徒紛紛在金錢上資助她，又替其尋找居所，最終獲一對善心夫婦收留並照顧了14個月，還打算收養她。但夫婦兩人的親友覺得該女子十分可疑，報警踢爆她偽造身份。警方周二(2日)拘捕了那名女子。為了取信於人，那名女子聲稱自己患有自閉症和其他疾病，所以外貌像成年人，以及在年幼時受虐被逼注射荷爾蒙針。

詐騙慣犯 曾拮100支針入身體扮受虐

調查員指，被捕女子做出幼童的行為舉止，包括使用奶樽、奶嘴，以及睡覺時要有安撫「小被被」。警方又稱，她時不時在晚上假裝恐慌症發作，尖聲說話和情緒激動，以獲取關注和同情。據悉，照顧她的夫婦為她舉辦12歲生日派對，還買減肥藥給她，甚至考慮正式收養她。不過，該女子常常迴避談論收養的事宜，又故意不攜帶身份證明文件。調查員相信她以擔心被虐待她的父親發現，所以避免了上學。

該名女子在警方調查時承認一切都是謊言，現被控捏造身份。當局指，該女子之前在巴西多個州份作同類犯案。其中於2023年涉嫌假扮12歲女童Maria Eduarda，有傳媒當時指其真名是Amanda Maria Sousa Oliveira。她同樣假裝是自閉症兒童，遭到虐待和被施巫術。據悉，她為了逼真，自行拮了100支針入身體，而X光片也顯示她體內有100支針。