美國20歲青年與家人遊日本　獨自離開酒店後失蹤

日本警方表示，在追查一名20歲的美國青年占士（James Weston Higginbotham）。他原本與家人在京都旅行，但在上星期五（5月29日）自行離開酒店後失蹤，警察及家人仍在尋找線索。

京都府警察在星期三向媒體透露，20歲的占士在5月29日晚後失蹤。警察表示，占士在上星期五的傍晚6時左右，獨自離開與家人入住的酒店，家人在翌日向警察報案。警察其後進行調查，發現在同一晚的8時左右，在京都市東部的山科區，有多個閉路電視拍到其步行的蹤影。日本警察在周三派出約50人在該區的山林進行搜索，但未有發現。