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國際
出版：2026-Jun-04 19:00
更新：2026-Jun-04 19:00

美國20歲青年與家人遊日本　獨自離開酒店後失蹤

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在京都失蹤的美國青年。(網上圖片)

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日本警方表示，在追查一名20歲的美國青年占士（James Weston Higginbotham）。他原本與家人在京都旅行，但在上星期五（5月29日）自行離開酒店後失蹤，警察及家人仍在尋找線索。

京都府警察在星期三向媒體透露，20歲的占士在5月29日晚後失蹤。警察表示，占士在上星期五的傍晚6時左右，獨自離開與家人入住的酒店，家人在翌日向警察報案。警察其後進行調查，發現在同一晚的8時左右，在京都市東部的山科區，有多個閉路電視拍到其步行的蹤影。日本警察在周三派出約50人在該區的山林進行搜索，但未有發現。

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警察表示，占士身高1.88米，中等身材，留有長的金髮。在離開時穿上一件白色T裇，並印有「Save the Bees」的字樣，穿上淺紫色褲，手上有一個米色手提包。內有他的手機和其他隨身物品，身上只有少量金錢。

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