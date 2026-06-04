美國20歲青年與家人遊日本　獨自離開酒店後失蹤

日本警方表示，在追查一名20歲的美國青年占士（James Weston Higginbotham）。他原本與家人在京都旅行，但在上星期五（5月29日）自行離開酒店後失蹤，警察及家人仍在尋找線索。
京都府警察在星期三向媒體透露，20歲的占士在5月29日晚後失蹤。警察表示，占士在上星期五的傍晚6時左右，獨自離開與家人入住的酒店，家人在翌日向警察報案。警察其後進行調查，發現在同一晚的8時左右，在京都市東部的山科區，有多個閉路電視拍到其步行的蹤影。日本警察在周三派出約50人在該區的山林進行搜索，但未有發現。
警察表示，占士身高1.88米，中等身材，留有長的金髮。在離開時穿上一件白色T裇，並印有「Save the Bees」的字樣，穿上淺紫色褲，手上有一個米色手提包。內有他的手機和其他隨身物品，身上只有少量金錢。
〝行方不明 拡散希望〟— 🇯🇵木工職人げんた (@mokkougenta) June 3, 2026
#行方不明
#JamesWestonHigginbotham
最新情報
京都で行方不明の大学生のジェームズ・ヒギンボサムくんのご両親の最新メッセージだよ
情報連絡先
京都府警 山科警察署
075-575-0110
家族のメールアドレス
[email protected] https://t.co/DneSgr8roH pic.twitter.com/g139wNm26z