美眾議院通過法案限制特朗普伊戰權力 反映共和黨內不滿｜伊朗局勢

美國眾議院周三(3日)通過一項法案，限制總統特朗普在伊朗戰爭的權力，阻止戰事繼續打下去。法案在共和黨操控的參議院通過生效的機會不大，雖然只具象徵性意義，惟眾院亦由該黨掌控，法案通過須共和黨議員倒戈投贊成票，結果反映有黨員亦不滿這場持續逾3個月的戰爭。特朗普與伊朗對結束戰爭的談判仍各有各說，特朗普周三聲稱進展良好，或在本周稍後達成協議，但伊朗卻稱沒有實質進展。

上述法案在眾議院以215票贊成、208票反對通過，有4名共和黨議員倒戈，另有7名議員無投票。法案要求特朗普從伊朗撤軍，除非國會向伊朗宣戰或授權動用軍隊。執政共和黨控制國會參眾兩院，而這是特朗普在國會遇到的最新挫折。該法案須參眾兩院同時通過才生效，即使獲兩院通過，亦會遭質疑是否符合憲法。無論如何，特朗普處理這場戰爭手法已引起黨員日漸不滿，眾院之前表決過3個戰爭權力法院，但全部闖關失敗，而今次這個在上月因很大機會通過，而遭眾院議長突然押後表決，最終成功通過。