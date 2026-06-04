中韓7年來首增航班配額 李在明破冰 對華關係續升溫

南韓國土交通部在聲明中表示，韓中客運航班航權將由每周608班增加56班至664班；貨運航班航權則由每周54班增加14班至68班。路透社報道，這項協議是在5月27日至28日於首爾舉行的中韓雙邊航空會談中達成。

南韓國土交通部周四公布，南韓與中國已同意擴大兩國間每周定期航班航權。這是中韓7年來首度增加航班配額，顯示兩國關係持續回暖，在中日關係繃緊、中國大減赴日航班情況下尋求出路，與南韓加強旅遊、商貿等領域交流。

國土交通部指出，協議將有助增加仁川至上海、仁川至廣州等高需求航線的班次。這些航線現有的航權已被兩國航空公司完全使用。

此外，新協議也將擴大南韓地方機場飛往中國的航線，包括釜山與清州機場可飛往廣州、成都、深圳、重慶及西安等10個中國城市。

南韓航空公司拓展中國市場

國土交通部指，今年第一季韓中之間的旅客運輸量約達439萬人次，已超越疫情前414萬人次水平。國土交通部航空政策主管Lee So-young表示，在兩國交流持續增加之際，雙方透過積極的航空談判及時達成航權擴大協議，是令人鼓舞的成果。