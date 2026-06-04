中韓7年來首增航班配額 李在明破冰 對華關係續升溫

南韓國土交通部周四公布，南韓與中國已同意擴大兩國間每周定期航班航權。這是中韓7年來首度增加航班配額，顯示兩國關係持續回暖，在中日關係繃緊、中國大減赴日航班情況下尋求出路，與南韓加強旅遊、商貿等領域交流。
南韓國土交通部在聲明中表示，韓中客運航班航權將由每周608班增加56班至664班；貨運航班航權則由每周54班增加14班至68班。路透社報道，這項協議是在5月27日至28日於首爾舉行的中韓雙邊航空會談中達成。
擴大南韓地方機場飛往中國航線
國土交通部指出，協議將有助增加仁川至上海、仁川至廣州等高需求航線的班次。這些航線現有的航權已被兩國航空公司完全使用。
此外，新協議也將擴大南韓地方機場飛往中國的航線，包括釜山與清州機場可飛往廣州、成都、深圳、重慶及西安等10個中國城市。
南韓航空公司拓展中國市場
國土交通部指，今年第一季韓中之間的旅客運輸量約達439萬人次，已超越疫情前414萬人次水平。國土交通部航空政策主管Lee So-young表示，在兩國交流持續增加之際，雙方透過積極的航空談判及時達成航權擴大協議，是令人鼓舞的成果。
中韓重啟戰略合作夥伴關係
中韓關係過去因首爾試圖強化美日韓安全合作、美國計劃在韓部署薩德反導彈系統等問題陷入低谷。南韓總統李在明去年6月上任後積極重建兩國關係，11月與中國國家主席習近平先在南韓慶州亞太經合峰會期間舉行雙邊會談，今年1月訪華，兩個月內再與習近平會晤，標誌著雙邊戰略合作夥伴關係重啟。
另一方面，中日關係持續緊張，內地航班管家DAST最新統計顯示，5月共有31條中日航線取消全部航班，較4月增加。5月中國赴日共1,592航班取消，取消率為37.6%。4月則有30條中日航線取消全部航班，共1,543航班取消，取消率為37.7%。