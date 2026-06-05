與客機合照出IG Story稱「準備炸飛機」　新加坡男認散布假訊息最高囚7年

新加坡一名男子在社交平台Instagram(IG)發表限時動態(story)，聲稱「準備炸毀一架飛機」，並附有自己與新加坡酷航一架波音787夢幻客機的照片，隨後出國前往台灣。相關帖文其後被人匿名向警方舉報，導致3班國際航班需要接受加強安全檢查而延誤。涉案男子周四在法庭承認一項散布危害物品虛假訊息罪，案件押後求情和判刑。

3航班延誤致逾萬元營運損失

事發於去年6月7日，當時19歲的被告Rykes Tan Zhi Kai乘搭飛機前往台灣前，於新加坡樟宜機場一號客運大樓的候機室內，拍攝一張自己與酷航波音787夢幻客機的合照，當晚約11時55分他將照片上載至有71名追蹤者的Instagram私人帳戶限時動態，並寫上「Im (sic) about to bomb this plane」(我準備炸毀這架飛機)。

一名看到限時動態的朋友隨後聯絡被告，獲回覆稱「這是一條自動訊息。Tan Zhi Kai, Rykes已成功炸毀飛機，從現在起無法再與你聯絡。」被告事後聲稱限時動態的文字和回覆訊息均是玩笑，惟警方在翌日凌晨1時就事件接獲匿名舉報，當局隨即鎖定當日凌晨12時10分至1時50分期間，從新加坡起飛的酷航波音787夢幻客機，以加強安全檢查。酷航3班航班受事件影響延遲起飛，分別是飛往中國天津的TR138、中國青島的TR186及希臘雅典的TR720航班，3班機最終全部延誤至凌晨3時左右才起飛，酷航因此蒙受約1,946新加坡元，折合約11,800港元的營運損失。