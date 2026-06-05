與客機合照出IG Story稱「準備炸飛機」　新加坡男認散布假訊息最高囚7年

新加坡一名男子在社交平台Instagram(IG)發表限時動態(story)，聲稱「準備炸毀一架飛機」，並附有自己與新加坡酷航一架波音787夢幻客機的照片，隨後出國前往台灣。相關帖文其後被人匿名向警方舉報，導致3班國際航班需要接受加強安全檢查而延誤。涉案男子周四在法庭承認一項散布危害物品虛假訊息罪，案件押後求情和判刑。
3航班延誤致逾萬元營運損失
事發於去年6月7日，當時19歲的被告Rykes Tan Zhi Kai乘搭飛機前往台灣前，於新加坡樟宜機場一號客運大樓的候機室內，拍攝一張自己與酷航波音787夢幻客機的合照，當晚約11時55分他將照片上載至有71名追蹤者的Instagram私人帳戶限時動態，並寫上「Im (sic) about to bomb this plane」(我準備炸毀這架飛機)。
一名看到限時動態的朋友隨後聯絡被告，獲回覆稱「這是一條自動訊息。Tan Zhi Kai, Rykes已成功炸毀飛機，從現在起無法再與你聯絡。」被告事後聲稱限時動態的文字和回覆訊息均是玩笑，惟警方在翌日凌晨1時就事件接獲匿名舉報，當局隨即鎖定當日凌晨12時10分至1時50分期間，從新加坡起飛的酷航波音787夢幻客機，以加強安全檢查。酷航3班航班受事件影響延遲起飛，分別是飛往中國天津的TR138、中國青島的TR186及希臘雅典的TR720航班，3班機最終全部延誤至凌晨3時左右才起飛，酷航因此蒙受約1,946新加坡元，折合約11,800港元的營運損失。
案件押後求情判刑
與此同時，被告當日已登上航班TR876離開新加坡前往台灣台北，他最終在同月11日返回新加坡後被捕。被告事後已向酷航全額賠償相關損失，現年20歲的被告周四上午在新加坡國家法院承認一項散布危害物品虛假訊息罪，副檢察官強調案件必須具備阻嚇力，指樟宜機場是每日有大量當地和外地通勤者使用的關鍵公共基礎設施，案件最終押後處理求情和判刑。根據新加坡法例，散布危害物品虛假訊息罪最高可判囚7年、罰款5萬新加坡元，折合約30.5萬港元。