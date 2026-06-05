誓以幾何級增強北韓核武力 金正恩視察新投產核物質廠

北韓再度展示其發展核武「雄心」，官媒周四發布領袖金正恩視察新投產的核物質廠，觀看採用新一代技術的生產工序，了解投產指標和生產計劃。金正恩表示，在第八屆黨中央委員會的直接指導下，經過5年的核武力強化歷程後，北韓的武器級核物質生產能力，已是以前的兩倍。

朝中社報道，勞動黨中央委員會軍需工業部和核武器研究所領導幹部，陪同金正恩視察新投產的核物質廠。官媒發放的照片中，部分人員面容未知因何被模糊處理，亦未有公布工廠所在地點。