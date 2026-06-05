誓以幾何級增強北韓核武力 金正恩視察新投產核物質廠

北韓再度展示其發展核武「雄心」，官媒周四發布領袖金正恩視察新投產的核物質廠，觀看採用新一代技術的生產工序，了解投產指標和生產計劃。金正恩表示，在第八屆黨中央委員會的直接指導下，經過5年的核武力強化歷程後，北韓的武器級核物質生產能力，已是以前的兩倍。
朝中社報道，勞動黨中央委員會軍需工業部和核武器研究所領導幹部，陪同金正恩視察新投產的核物質廠。官媒發放的照片中，部分人員面容未知因何被模糊處理，亦未有公布工廠所在地點。
圓筒狀離心機 料為關鍵裝置
南韓傳媒指，目前已知的北韓鈾濃縮設施位於平安北道寧邊、南浦市降仙，以及平安北道龜城，不排除察新投產的核物質廠是在另一地點新建；並指照片中的圓筒狀離心機，相信是鈾高濃縮過程中的關鍵裝置。路透社則引述分析人士，猜測該核設施位於寧邊。
朝中社的報道稱，金正恩表示，面對跟最兇惡敵人長期較量的特殊環境、現實威脅和潛在威脅持續加劇，以及難以預測的長期危機，必須持續從品質和數量兩方面加快提升核威懾力。金正恩指，早前舉行的北韓勞動黨第九次代表大會，為持續增強國家核威懾力，通過了戰略決定、制定未來5年的核武力強化新計劃，考慮國家的核武力長遠需求，進一步擴大核物質生產能力，將進一步擴大核物質生產能力，並繼續增加核武器數量。
報道又指，金正恩出席有關核武力強化的重要會議時，指導加快推動北韓核武力質量，決定今後以幾何級增強國家核武力的計劃，形容這是在核能力高度化方面，樹立變革性里程碑的歷史事件。南韓政府昨回應金正恩視察新投產核物質廠，指責北韓的核活動公然違反聯合國安理會多項決議，並挑戰國際和平、安全與防擴散機制。