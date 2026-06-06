伊朗局勢｜特朗普傳無意大動作　稱現時衝突為特殊的停火

由共和黨掌控的美國眾議院3日通過限制總統對伊朗持續軍事行動的戰爭權力決議（War Powers Resolution），要求總統特朗普除非獲得國會正式授權或宣戰，否則必須撤回部署在伊朗境內的美軍部隊。 美國五角大樓、國務院與美國國際開發總署（USAID）監察長辦公室亦宣布，已對美伊戰爭啟動聯合審查。面對美伊衝突在國內遭掣肘，特朗普已私下向幕僚畫出明確紅線。他表示，除非伊朗的攻擊造成美軍人員死亡，否則他不打算終止目前的停火協議，更不考慮重啟全面戰爭。

以較溫和的方式開火 《華爾街日報》報道，伊朗3日向中東地區的美軍基地及科威特國際機場發射飛彈與無人機，造成一名人員死亡。儘管暴力衝突不斷，特朗普在白宮受訪時強調局勢仍在掌控之中，並將此類衝突描述為一種「特殊的停火」。 他形容該地區的現狀是：「在那個地區，所謂停火意味以較溫和的方式開火。」國務卿盧比奧在眾議院聽證會上也表示，美軍目前的行動純屬防禦性質，是對伊朗舉動的回應。

「一開始就作出重大讓步」 特朗普上周否決了伊朗提出的最新方案，堅持伊朗必須「一開始就作出重大讓步」，而非分期兌現，並強調在伊朗做出具體承諾前，不應獲得任何經濟好處。伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）則堅稱，只有在美國解凍資產後，德黑蘭才願意就核計劃進行實質談判。 美軍目前對伊朗港口實施嚴格封鎖，特朗普在《紐約郵報》3日刊出的專訪中暗示，這項封鎖可能持續到9月。然而，特朗普同日在白宮也表示，與伊朗目前的談判進行順利，他說：「如果發生，可能就在周末達成。」