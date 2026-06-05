漢莎航空波音787客機不明原因致機頭塌陷　多人受傷航班取消

德國漢莎航空（Lufthansa）一架波音787-9夢幻客機6月4日突發機頭塌陷事件，該班機當時停在德國法蘭克福機場一個登機口，機頭下方的起落架突然塌陷，導致數人受傷，事後取消原定飛往美國洛杉磯的航班。

綜合外電報道，這架註冊編號D-ABPQ的波音787-9夢幻客機，因不明原因發生前起落架塌陷事件，導致機身嚴重毀損，嚇得地勤人員連忙後退，機身有一塊面板也脫落掉在停機坪。機上部分工作人員因此受傷，幸乘客還未登機，未造成更大傷亡，事發原因尚待調查釐清。