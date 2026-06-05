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國際
出版：2026-Jun-05 10:33
更新：2026-Jun-05 10:33

漢莎航空波音787客機不明原因致機頭塌陷　多人受傷航班取消

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德國漢莎航空1架波音787-9夢幻客機2月剛投入使用，6月竟發生機鼻塌陷事件，導致多名工作人員受傷。（圖／路透）

德國漢莎航空1架波音787-9夢幻客機2月剛投入使用，6月竟發生機鼻塌陷事件，導致多名工作人員受傷。（圖／路透）

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德國漢莎航空（Lufthansa）一架波音787-9夢幻客機6月4日突發機頭塌陷事件，該班機當時停在德國法蘭克福機場一個登機口，機頭下方的起落架突然塌陷，導致數人受傷，事後取消原定飛往美國洛杉磯的航班。

綜合外電報道，這架註冊編號D-ABPQ的波音787-9夢幻客機，因不明原因發生前起落架塌陷事件，導致機身嚴重毀損，嚇得地勤人員連忙後退，機身有一塊面板也脫落掉在停機坪。機上部分工作人員因此受傷，幸乘客還未登機，未造成更大傷亡，事發原因尚待調查釐清。

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漢莎航空（Lufthansa）波音787-9夢幻客機突發塌陷事件 註冊編號D-ABPQ的波音787-9夢幻客機，因不明原因發生前起落架塌陷事件，導致機身嚴重毀損 德國漢莎航空1架波音787-9夢幻客機2月剛投入使用，6月發生意外。（路透） 該班機2026年1月才剛交付給漢莎航空， 2月13日甫投入使用

投入使用4個月出意外

據報，波音787為配備雙發動機廣體客機，該班機2026年1月才剛交付給漢莎航空， 2月13日甫投入使用，只在內部加裝了一些客艙設施，可說幾乎全新。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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