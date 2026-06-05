漢莎航空波音787客機不明原因致機頭塌陷　多人受傷航班取消

德國漢莎航空（Lufthansa）一架波音787-9夢幻客機6月4日突發機頭塌陷事件，該班機當時停在德國法蘭克福機場一個登機口，機頭下方的起落架突然塌陷，導致數人受傷，事後取消原定飛往美國洛杉磯的航班。
綜合外電報道，這架註冊編號D-ABPQ的波音787-9夢幻客機，因不明原因發生前起落架塌陷事件，導致機身嚴重毀損，嚇得地勤人員連忙後退，機身有一塊面板也脫落掉在停機坪。機上部分工作人員因此受傷，幸乘客還未登機，未造成更大傷亡，事發原因尚待調查釐清。
投入使用4個月出意外
據報，波音787為配備雙發動機廣體客機，該班機2026年1月才剛交付給漢莎航空， 2月13日甫投入使用，只在內部加裝了一些客艙設施，可說幾乎全新。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
突发事件：— CNToWest (@CNToWest) June 4, 2026
一架刚交付不久的汉莎航空波音787-9（全新飞机），在德国法兰克福机场准备飞洛杉矶时，前起落架突然意外收起，机头直接“跪”在地上！幸好当时没有乘客，但造成多名地勤受伤。
波音787的鼻轮安全销又出问题了……
印度🇮🇳高管加上DEI引起的综合后遗症？ pic.twitter.com/d2iaEZXA95