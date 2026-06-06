CNN獨家片揭福特號火災破壞　宿艙燒焦600兵失床位

美國CNN於4日公開一段獨家取得的影片，揭露美國海軍最新、也是全球最大的核動力航空母艦——福特號（USS Gerald R. Ford）今年3月發生嚴重火災後的內部慘況。影片顯示，大火造成大面積艙間損毀，數百名官兵失去床位，損害程度遠比美國海軍先前對外說明的情況更加嚴重。

根據CNN報道，火災發生於3月12日，起火點位於航母主洗衣區。美國海軍當時表示，火勢並非敵方攻擊造成，且已受到控制，航母仍維持作戰能力，僅有2名官兵受到輕傷。

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