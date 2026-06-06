CNN獨家片揭福特號火災破壞　宿艙燒焦600兵失床位

美國CNN於4日公開一段獨家取得的影片，揭露美國海軍最新、也是全球最大的核動力航空母艦——福特號（USS Gerald R. Ford）今年3月發生嚴重火災後的內部慘況。影片顯示，大火造成大面積艙間損毀，數百名官兵失去床位，損害程度遠比美國海軍先前對外說明的情況更加嚴重。
根據CNN報道，火災發生於3月12日，起火點位於航母主洗衣區。美國海軍當時表示，火勢並非敵方攻擊造成，且已受到控制，航母仍維持作戰能力，僅有2名官兵受到輕傷。
影響日常生活與士氣
然而，最新曝光的影片顯示，大火實際延燒超過30個小時，火勢從洗衣區蔓延至鄰近官兵住宿艙間，大量床位、牆面及設備被燒毀，部分區域焦黑一片，宛如災後廢墟。報道指出，超過600名官兵因此失去居住空間，被迫臨時安置於其他區域。
知情人士透露，由於艦上洗衣設施嚴重受損，部分衣物甚至必須透過直升機運送至岸上清洗。此外，大量修復工作也影響官兵日常生活與士氣。
這艘造價約130億美元的福特號航母是美軍最先進的航空母艦，搭載超過4,000名官兵及70多架軍機。事發時，福特號正部署於紅海及中東地區，參與美軍對伊朗相關軍事行動的支援任務。
火災發生後，美軍一度將福特號撤離前線任務區域，前往位於希臘克里特島蘇達灣（Souda Bay）及後續的地中海港口進行維修與補給。完成修復後，航母才重新投入部署任務。
海軍最新世代技術
除了火災之外，福特號近年也頻頻傳出技術問題，包括艦上高科技污水與廁所系統故障、維修需求增加等爭議。分析人士指出，雖然福特級航母代表美國海軍最新世代技術，但長時間高強度部署也暴露出後勤維護與艦艇可靠性方面的挑戰。
美國海軍目前仍持續調查火災確切原因。隨着CNN公開的影片曝光，外界對於海軍先前公布的損害評估是否過於淡化，也再度引發討論。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章